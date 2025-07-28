Какими интересными достижениями отметился Гарри Кейн в своей карьере?
Знаменитый английский нападающий празднует день рождения
28 июля свой 32-й день рождения празднует нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.
По этому поводу вспомним некоторые интересные факты из его карьеры.
Гарри Кейн забил 24+ гола во всех сезонах, начиная с 2014/15 (во всех клубных турнирах).
Количество голов, забитых Гарри Кейном по сезонам (с 2014/15)
- 41 – 2024/25 (Бавария)
- 44 – 2023/24 (Бавария)
- 32 – 2022/23 (Тоттенхэм)
- 27 – 2021/22 (Тоттенхэм)
- 33 – 2020/21 (Тоттенхэм)
- 24 – 2019/20 (Тоттенхэм)
- 24 – 2018/19 (Тоттенхэм)
- 41 – 2017/18 (Тоттенхэм)
- 35 – 2016/17 (Тоттенхэм)
- 28 – 2015/16 (Тоттенхэм)
- 31 – 2014/15 (Тоттенхэм)
Если сравнивать Гарри Кейна с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Неймаром, то можно отметить интересный факт: только аргентинский нападающий забил свои 400 голов в карьере быстрее, чем Кейн.
Количество матчей для преодоления отметки в 400 забитых мячей
- 525 матчей – Лионель Месси
- 631 матч – Гарри Кейн
- 653 матча – Криштиану Роналду, Неймар
Harry Kane has scored 24+ goals in every season since 2014/15 👏⚽️— LiveScore (@livescore) July 28, 2025
One of the all time greats 🏴😤 pic.twitter.com/n4RtYSUhvJ
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