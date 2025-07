Какими интересными достижениями отметился Гарри Кейн в своей карьере?

28 июля свой 32-й день рождения празднует нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.

По этому поводу вспомним некоторые интересные факты из его карьеры.

Гарри Кейн забил 24+ гола во всех сезонах, начиная с 2014/15 (во всех клубных турнирах).

Количество голов, забитых Гарри Кейном по сезонам (с 2014/15)

Если сравнивать Гарри Кейна с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Неймаром, то можно отметить интересный факт: только аргентинский нападающий забил свои 400 голов в карьере быстрее, чем Кейн.

Количество матчей для преодоления отметки в 400 забитых мячей

