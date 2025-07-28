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  4. Какими интересными достижениями отметился Гарри Кейн в своей карьере?
Англия
28 июля 2025, 12:58 |
158
0

Какими интересными достижениями отметился Гарри Кейн в своей карьере?

Знаменитый английский нападающий празднует день рождения

28 июля 2025, 12:58 |
158
0
Какими интересными достижениями отметился Гарри Кейн в своей карьере?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

28 июля свой 32-й день рождения празднует нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.

По этому поводу вспомним некоторые интересные факты из его карьеры.

Гарри Кейн забил 24+ гола во всех сезонах, начиная с 2014/15 (во всех клубных турнирах).

Количество голов, забитых Гарри Кейном по сезонам (с 2014/15)

  • 41 – 2024/25 (Бавария)
  • 44 – 2023/24 (Бавария)
  • 32 – 2022/23 (Тоттенхэм)
  • 27 – 2021/22 (Тоттенхэм)
  • 33 – 2020/21 (Тоттенхэм)
  • 24 – 2019/20 (Тоттенхэм)
  • 24 – 2018/19 (Тоттенхэм)
  • 41 – 2017/18 (Тоттенхэм)
  • 35 – 2016/17 (Тоттенхэм)
  • 28 – 2015/16 (Тоттенхэм)
  • 31 – 2014/15 (Тоттенхэм)

Если сравнивать Гарри Кейна с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Неймаром, то можно отметить интересный факт: только аргентинский нападающий забил свои 400 голов в карьере быстрее, чем Кейн.

Количество матчей для преодоления отметки в 400 забитых мячей

  • 525 матчей – Лионель Месси
  • 631 матч – Гарри Кейн
  • 653 матча – Криштиану Роналду, Неймар
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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