Гиббс-Уайт имеет интересное достижение в составе Ноттингем Форест в АПЛ

«Ноттингем Форест» объявил о продлении контракта с полузащитником команды Морганом Гиббс-Уайтом до 2028 года.

Морган Гиббс-Уайт является рекордсменом клуба по количеству созданных голевых моментов за один сезон АПЛ (начиная с сезона 2003/04). В активе игрока также второй и третий результат в истории «Ноттингем Форест».

Наибольшее количество созданных голевых моментов за сезон АПЛ (Ноттингем Форест)

1 - The most chances created by a Nottingham Forest player on record (since 03/04) in a single Premier League season: 74 - Morgan Gibbs-White (2023/24) 66 - Morgan Gibs-White (2022/23) 51 - Morgan Gibbs-White (2024/25) Creator. pic.twitter.com/0GntgYINST

A statement of intent from our owner Evangelos Marinakis, as Morgan Gibbs-White signs a record deal at the Club until the summer of 2028. 🤝 pic.twitter.com/WhvuhecdhI