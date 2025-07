Нигерия в 10-й раз стала победителем женского Кубка африканских наций

Завершился женский Кубок африканских наций 2025 года.

В финальном матче сборная Нигерии победила хозяек турнира, сборную Марокко со счетом 3:2. Победа была волевой. До 64-й минуты матча счет был 2:0 в пользу марокканских футболисток.

Нигерийская сборная в юбилейный и рекордный 10-й раз стала победителем женского Кубка Африки.

Победители женского Кубка африканских наций

