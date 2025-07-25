Арсенал будет платить Спортингу за голы, ассисты и матчи Дьекереша

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш продолжит карьеру в чемпионате Англии, где будет выступать в составе лондонского «Арсенала».

После непростых и долгих переговоров стороны уладили все формальности, обсудили финансовые условия перехода, поэтому трансфер находится на финишной прямой. В субботу, 26 июля, швед пройдет медосмотр, после чего ожидается официальное объявление.

Авторитетный журналист и инсайдер Бен Джейкобс сообщил о деталях перехода и всех бонусах, которые прописаны в сделке:

«Канониры» заплатят гарантированные 63,5 млн евро, еще десять млн «Спортинг» может получить в виде бонусов

За каждые 20 сыгранных матчей (при условии, что форвард провел на поле не менее 45 минут) – 1,25 млн евро, максимум 5 млн евро

За каждые 20 результативных действий (голы и передачи) – 500 тысяч евро, максимум 1 млн евро

За каждый сезон, в котором «Арсенал» выходит в групповой этап Лиги чемпионов – 1 млн евро, максимум 4 млн евро.

В сезоне 2024/25 Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость шведа составляет 75 млн евро.