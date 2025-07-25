Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал будет платить Спортингу за голы, ассисты и матчи Дьекереша
Англия
25 июля 2025, 22:29 |
1060
2

Арсенал будет платить Спортингу за голы, ассисты и матчи Дьекереша

Авторитетный журналист Бен Джейкобс сообщил финансовые детали трансфера

25 июля 2025, 22:29 |
1060
2
Арсенал будет платить Спортингу за голы, ассисты и матчи Дьекереша
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш продолжит карьеру в чемпионате Англии, где будет выступать в составе лондонского «Арсенала».

После непростых и долгих переговоров стороны уладили все формальности, обсудили финансовые условия перехода, поэтому трансфер находится на финишной прямой. В субботу, 26 июля, швед пройдет медосмотр, после чего ожидается официальное объявление.

Авторитетный журналист и инсайдер Бен Джейкобс сообщил о деталях перехода и всех бонусах, которые прописаны в сделке:

  • «Канониры» заплатят гарантированные 63,5 млн евро, еще десять млн «Спортинг» может получить в виде бонусов
  • За каждые 20 сыгранных матчей (при условии, что форвард провел на поле не менее 45 минут) – 1,25 млн евро, максимум 5 млн евро
  • За каждые 20 результативных действий (голы и передачи) – 500 тысяч евро, максимум 1 млн евро
  • За каждый сезон, в котором «Арсенал» выходит в групповой этап Лиги чемпионов – 1 млн евро, максимум 4 млн евро.

В сезоне 2024/25 Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость шведа составляет 75 млн евро.

По теме:
Безумный трансфер. Ливерпуль планирует подписать форварда за 173 млн евро
Александрия экстренно ищет футболиста, чтобы усилить одну позицию
Жирона подпишет чемпиона мира, который почти два года не выходил в старте
Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш трансферы трансферы АПЛ Бен Джейкобс
Николай Титюк Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тедди АТЛАС: «Никогда не думал, что скажу такое об Усике, но это правда»
Бокс | 25 июля 2025, 04:03 0
Тедди АТЛАС: «Никогда не думал, что скажу такое об Усике, но это правда»
Тедди АТЛАС: «Никогда не думал, что скажу такое об Усике, но это правда»

Тедди похвалил украинского боксера

ВИДЕО. 51 передача подряд. Шахтер наслаждается голом в ворота Бешикташа
Футбол | 25 июля 2025, 17:50 6
ВИДЕО. 51 передача подряд. Шахтер наслаждается голом в ворота Бешикташа
ВИДЕО. 51 передача подряд. Шахтер наслаждается голом в ворота Бешикташа

Под классическую музыку

Айнтрахт Франкфурт – Астон Вилла. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 25.07.2025, 23:33
Айнтрахт Франкфурт – Астон Вилла. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Айнтрахт Франкфурт – Астон Вилла. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Футбол | 25.07.2025, 06:23
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
Бокс | 25.07.2025, 06:20
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Офигеть до чего контракты доросли. Нужно в будущем сделать гарантированную сумму 0 долларов, а все деньги перечислять за результативные действия, матчи, минуты, сезоны с Лигой Чемпионов. Было бы весело, когда боссы Арсенала умоляли Дьокереша больше не забивать, потому что Спортингу уже 120 миллионов торчим.
Ответить
0
antt
Я думаю Бенфіка і без того би скинулась на бонуси Арсеналу за Дьокереша, головне щоб він не грав за Спортинг. А там ще й Порту також би додався.
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
24.07.2025, 16:33 16
Бокс
Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ
Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ
24.07.2025, 20:34 9
Футбол
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 6
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
25.07.2025, 10:32 3
Футбол
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
24.07.2025, 05:55 1
Бокс
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
23.07.2025, 20:02 1
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
25.07.2025, 08:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем