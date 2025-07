Арсенал будет платить Спортингу за голы, ассисты и матчи Дьекереша

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш продолжит карьеру в чемпионате Англии, где будет выступать в составе лондонского «Арсенала».

После непростых и долгих переговоров стороны уладили все формальности, обсудили финансовые условия перехода, поэтому трансфер находится на финишной прямой. В субботу, 26 июля, швед пройдет медосмотр, после чего ожидается официальное объявление.

Авторитетный журналист и инсайдер Бен Джейкобс сообщил о деталях перехода и всех бонусах, которые прописаны в сделке:

В сезоне 2024/25 Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость шведа составляет 75 млн евро.

🚨 More on Viktor Gyokeres’ move to Arsenal. Package is €63.5m fixed and €10m in add-ons, as revealed earlier this month.



Understand breakdown of the add-ons are:

- Every 20 games (45’+): €1.25m, up to a limit of €5m.

- Every 20 goal contributions: €500k, up to a limit of… pic.twitter.com/CCiAu9yNEq