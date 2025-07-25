Арсенал будет платить Спортингу за голы, ассисты и матчи Дьекереша
Авторитетный журналист Бен Джейкобс сообщил финансовые детали трансфера
Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш продолжит карьеру в чемпионате Англии, где будет выступать в составе лондонского «Арсенала».
После непростых и долгих переговоров стороны уладили все формальности, обсудили финансовые условия перехода, поэтому трансфер находится на финишной прямой. В субботу, 26 июля, швед пройдет медосмотр, после чего ожидается официальное объявление.
Авторитетный журналист и инсайдер Бен Джейкобс сообщил о деталях перехода и всех бонусах, которые прописаны в сделке:
- «Канониры» заплатят гарантированные 63,5 млн евро, еще десять млн «Спортинг» может получить в виде бонусов
- За каждые 20 сыгранных матчей (при условии, что форвард провел на поле не менее 45 минут) – 1,25 млн евро, максимум 5 млн евро
- За каждые 20 результативных действий (голы и передачи) – 500 тысяч евро, максимум 1 млн евро
- За каждый сезон, в котором «Арсенал» выходит в групповой этап Лиги чемпионов – 1 млн евро, максимум 4 млн евро.
В сезоне 2024/25 Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость шведа составляет 75 млн евро.
🚨 More on Viktor Gyokeres’ move to Arsenal. Package is €63.5m fixed and €10m in add-ons, as revealed earlier this month.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 25, 2025
Understand breakdown of the add-ons are:
- Every 20 games (45’+): €1.25m, up to a limit of €5m.
- Every 20 goal contributions: €500k, up to a limit of… pic.twitter.com/CCiAu9yNEq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тедди похвалил украинского боксера
Под классическую музыку