Нашли покупателя. Челси предложил своего вингера Наполи

Лондонский «Челси» не хочет оставлять 30-летнего вингера Рахима Стерлинга в своем составе.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «пенсионеры» предложили Рахима «Наполи».

Итальянский клуб не против оформить переход Стерлинга. Однако «Наполи» не хочет торопиться с действиями, поскольку у клуба есть список желаемых трансферов на левый фланг атаки.

Прошлый сезон Стерлинг провел на правах аренды в лондонском «Арсенале», за который сыграл 28 матчей (один гол и пять ассистов).