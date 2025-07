Нашли покупателя. Челси предложил своего вингера Наполи

Лондонский «Челси» не хочет оставлять 30-летнего вингера Рахима Стерлинга в своем составе.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «пенсионеры» предложили Рахима «Наполи».

Итальянский клуб не против оформить переход Стерлинга. Однако «Наполи» не хочет торопиться с действиями, поскольку у клуба есть список желаемых трансферов на левый фланг атаки.

Прошлый сезон Стерлинг провел на правах аренды в лондонском «Арсенале», за который сыграл 28 матчей (один гол и пять ассистов).

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling will leave Chelsea this summer and he’s been offered to Napoli in the last 48h.



Napoli assessing several options as left winger, not only Sterling as Ndoye and Kubo remains on the list… and more.#CFC want permanent exit. 🔵⚠️



🎥 https://t.co/CSCRLjk0LZ pic.twitter.com/lEv8GVXwht