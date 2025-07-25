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  4. Нашли покупателя. Челси предложил своего вингера Наполи
Англия
25 июля 2025, 20:17 |
229
1

Нашли покупателя. Челси предложил своего вингера Наполи

Лондонский клуб как можно скорее хочет продать Рахима Стерлинга

25 июля 2025, 20:17 |
229
1
Нашли покупателя. Челси предложил своего вингера Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Лондонский «Челси» не хочет оставлять 30-летнего вингера Рахима Стерлинга в своем составе.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «пенсионеры» предложили Рахима «Наполи».

Итальянский клуб не против оформить переход Стерлинга. Однако «Наполи» не хочет торопиться с действиями, поскольку у клуба есть список желаемых трансферов на левый фланг атаки.

Прошлый сезон Стерлинг провел на правах аренды в лондонском «Арсенале», за который сыграл 28 матчей (один гол и пять ассистов).

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Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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ivankondrat96
Наполі гроші на Судакова збирає)
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