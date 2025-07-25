Нашли покупателя. Челси предложил своего вингера Наполи
Лондонский клуб как можно скорее хочет продать Рахима Стерлинга
Лондонский «Челси» не хочет оставлять 30-летнего вингера Рахима Стерлинга в своем составе.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «пенсионеры» предложили Рахима «Наполи».
Итальянский клуб не против оформить переход Стерлинга. Однако «Наполи» не хочет торопиться с действиями, поскольку у клуба есть список желаемых трансферов на левый фланг атаки.
Прошлый сезон Стерлинг провел на правах аренды в лондонском «Арсенале», за который сыграл 28 матчей (один гол и пять ассистов).
🚨🏴 Raheem Sterling will leave Chelsea this summer and he’s been offered to Napoli in the last 48h.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2025
Napoli assessing several options as left winger, not only Sterling as Ndoye and Kubo remains on the list… and more.#CFC want permanent exit. 🔵⚠️
🎥 https://t.co/CSCRLjk0LZ pic.twitter.com/lEv8GVXwht
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец считал, что время не на его стороне
Известный украинский специалист прокомментировал победу донецкой команды