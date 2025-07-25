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Франция
25 июля 2025, 20:07 |
556
0

По стопам Мбаппе. ПСЖ рискует бесплатно потерять одного из лидеров команды

Контракт Джанлуиджи Доннаруммы истекает в июне 2026 года

25 июля 2025, 20:07 |
556
0
По стопам Мбаппе. ПСЖ рискует бесплатно потерять одного из лидеров команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может покинуть Лигу 1 после завершения сезона 2025/26 на правах свободного агента.

По информации L'Equipe, победитель Лиги чемпионов не может договориться с 26-летним футболистом о продлении сотрудничества и рискует потерять одного из своих лидеров бесплатно через год.

Вратарь пока не планирует продлевать контракт и рассматривает варианты с Италии, Англии и Испании. ПСЖ хочет избежать повторения ситуации Килиана Мбаппе, когда форвард ушел в мадридский «Реал» свободным агентом.

Сообщается, что парижский клуб готов продать Доннарумму во время нынешнего летнего трансферного окна, чтобы заработать на трансфере. В услугах итальянца заинтересованы «Интер», «Ювентус», «Челси» и «Реал».

Главным претендентом на переход Джанлуиджи считается лондонский клуб, который готов удовлетворить финансовые запросы вратаря.

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ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Челси Интер Милан Ювентус Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: L'Equipe
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