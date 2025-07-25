В субботу, 26 июля состоятся 2 товарищеских поединка между львовским «Рухом» и ровенским «Вересом». По киевскому времени игри начнутся в 11:00 и 13:00.

Рух

За 30 игр в УПЛ в прошлом сезоне коллектив завоевал 38 очков и занял 8-е место турнирной таблицы. Команда заняла золотую середину чемпионата – от зоны вылета ее отделяло 11 баллов, а от топ-4 и квалификации еврокубков – 10 зачетных пунктов. В Кубке Украины «Рух» дошел до ¼ финала, одолев на своем пути львовские «Карпаты», однако дальше потерпел минимальное поражение от «Динамо Киев».

Верес Ровно

В чемпионате «Верес» шел сразу за «Рухом», получил 36 зачетных пунктов и занял 9-е место турнирной таблицы, обойдя «Колос» благодаря лучшим показателям в очных встречах. В Кубке Украины команда также вылетела в четвертьфинале, минимально проиграв «Полиссю» после дополнительного времени, однако перед этим коллектив выбил харьковский «Металлист 1925» и киевскую «Оболонь».

Личные встречи

В 4 из последних 5 личных встречах победу одерживало «Рух» с общим счетом 14:3. Еще 1 выигрыш на счету «Верес».

Интересные факты

За 30 игр УПЛ «Рух» пропустил 27 голов – 5-й лучший результат среди всех команд чемпионата.

«Верес» не одержал ни одной победы в последних 5 официальных играх прошлого сезона. Однако тогда команда потеряла какую-либо турнирную мотивацию.

В прошлом сезоне чемпионата «Верес» пропустил 44 гола – 3-й худший результат среди всех команд.

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