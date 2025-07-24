Лига Европы24 июля 2025, 23:59 | Обновлено 25 июля 2025, 00:10
345
3
Клубы УПЛ, без учета грандов, провалились в последних матчах еврокубков
Все последние 10 еврокубковых поединков завершились поражениями
24 июля 2025, 23:59 | Обновлено 25 июля 2025, 00:10
345
3
Последние 10 матчей команд УПЛ в еврокубках (без учета «Шахтера» и «Динамо») завершились поражениями, таким образом не принеся Украине ни одного очка в таблицу коэффициентов УЕФА.
Поединки нынешнего еврокубкового сезона завершились поражениями для «Александрии» (0:2 от «Партизана») и «Полесья» (1:2 от «Санта-Коломии»).
Еще 8 поражений пришлись на сезон 2023/24:
- «Полесье» – «Олимпия» Любляна (1:2 и 0:2)
- «Кривбасс» – «Виктория» Пльзень (0:1 и 1:2)
- «Кривбасс» – «Бетис» (0:2 и 0:3)
- «Днепр-1» – «Академия Пушкаша» (два технических поражения 0:3 за неявку)
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Комментарии 3
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Позорища такі, що просто немає слів, культурних...
Показать Скрыть 1 ответ
Раніше хоч Зоря якісь бали набирала, а тепер взагалі якийсь колгосп пішов. І ладно, якби тільки свої грали, на легіонерів грошей не вистачало - так ні, АТБ ще й гроші в якусь прірву викидає
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