Клубы УПЛ, без учета грандов, провалились в последних матчах еврокубков

Последние 10 матчей команд УПЛ в еврокубках (без учета «Шахтера» и «Динамо») завершились поражениями, таким образом не принеся Украине ни одного очка в таблицу коэффициентов УЕФА.

Поединки нынешнего еврокубкового сезона завершились поражениями для «Александрии» (0:2 от «Партизана») и «Полесья» (1:2 от «Санта-Коломии»).

Еще 8 поражений пришлись на сезон 2023/24: