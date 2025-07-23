Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль первым потратил 300 млн евро в летнее трансферное окно
Англия
23 июля 2025, 23:36 | Обновлено 23 июля 2025, 23:57
186
0

Ливерпуль первым потратил 300 млн евро в летнее трансферное окно

Кто входит в топ-5 по расходам?

23 июля 2025, 23:36 | Обновлено 23 июля 2025, 23:57
186
0
Ливерпуль первым потратил 300 млн евро в летнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» стал первым клубом, который в это летнее межсезонье потратил более 300 млн евро на новых игроков.

Топ-5 клубов по суммарной стоимости купленных футболистов в летнее трансферное окно 2025 года

  1. 309 млн евро – Ливерпуль
  2. 244 млн евро – Челси
  3. 168 млн евро – Реал
  4. 153 млн евро – Манчестер Юнайтед
  5. 146 млн евро – Манчестер Сити

Напомним, «Ливерпуль» за эти 309 млн евро приобрел следующих футболистов:

  • 125 млн евро – Флориан Виртц (из «Байера»)
  • 95 млн евро – Уго Экитике (из «Айнтрахта»)
  • 46.9 млн евро – Милош Керкез (из «Борнмута»)
  • 40 млн евро – Джереми Фримпонг (из „Байера“)
  • 1.78 млн евро – Армин Пешчи (из «Академии Пушкаша»)
По теме:
Французский журналист расхвалил Забарного и дал совет ПСЖ
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Там играет экс-игрок «Шахтера». У Мюллера появился интересный вариант
Ливерпуль Челси Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Манчестер Сити трансферы
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости
Футбол | 23 июля 2025, 22:09 3
Источник: Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости
Источник: Хаби Алонсо сообщил Лунину неутешительные новости

Украинский голкипер будет иметь проблемы с игровым временем

Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Бокс | 23 июля 2025, 06:10 3
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»

Промоутер Джошуа о наследии Усика

Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Бокс | 23.07.2025, 06:00
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
Бокс | 23.07.2025, 01:00
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера
Футбол | 23.07.2025, 15:30
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
22.07.2025, 10:01 12
Футбол
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
22.07.2025, 08:34 7
Бокс
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
22.07.2025, 10:08 5
Волейбол
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
22.07.2025, 07:30 2
Футбол
Два звездных игрока Реала не разговаривают с Винисиусом. Известна причина
Два звездных игрока Реала не разговаривают с Винисиусом. Известна причина
22.07.2025, 11:52 3
Футбол
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
23.07.2025, 07:40 5
Бокс
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
22.07.2025, 11:20 1
Бокс
В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25
В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25
22.07.2025, 08:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем