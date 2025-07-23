Ливерпуль первым потратил 300 млн евро в летнее трансферное окно

«Ливерпуль» стал первым клубом, который в это летнее межсезонье потратил более 300 млн евро на новых игроков.

Топ-5 клубов по суммарной стоимости купленных футболистов в летнее трансферное окно 2025 года

309 млн евро – Ливерпуль 244 млн евро – Челси 168 млн евро – Реал 153 млн евро – Манчестер Юнайтед 146 млн евро – Манчестер Сити

Напомним, «Ливерпуль» за эти 309 млн евро приобрел следующих футболистов:

125 млн евро – Флориан Виртц (из «Байера»)

95 млн евро – Уго Экитике (из «Айнтрахта»)

46.9 млн евро – Милош Керкез (из «Борнмута»)

40 млн евро – Джереми Фримпонг (из „Байера“)

1.78 млн евро – Армин Пешчи (из «Академии Пушкаша»)