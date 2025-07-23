Англия23 июля 2025, 23:36 | Обновлено 23 июля 2025, 23:57
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Ливерпуль первым потратил 300 млн евро в летнее трансферное окно
Кто входит в топ-5 по расходам?
23 июля 2025, 23:36 | Обновлено 23 июля 2025, 23:57
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«Ливерпуль» стал первым клубом, который в это летнее межсезонье потратил более 300 млн евро на новых игроков.
Топ-5 клубов по суммарной стоимости купленных футболистов в летнее трансферное окно 2025 года
- 309 млн евро – Ливерпуль
- 244 млн евро – Челси
- 168 млн евро – Реал
- 153 млн евро – Манчестер Юнайтед
- 146 млн евро – Манчестер Сити
Напомним, «Ливерпуль» за эти 309 млн евро приобрел следующих футболистов:
- 125 млн евро – Флориан Виртц (из «Байера»)
- 95 млн евро – Уго Экитике (из «Айнтрахта»)
- 46.9 млн евро – Милош Керкез (из «Борнмута»)
- 40 млн евро – Джереми Фримпонг (из „Байера“)
- 1.78 млн евро – Армин Пешчи (из «Академии Пушкаша»)
Liverpool FC are the first club to spend over €300m this transfer window 🤑 pic.twitter.com/n0H6N8sMWm— OneFootball (@OneFootball) July 23, 2025
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