Чем запомнилась карьера Маркуса Рэшфорда в Манчестер Юнайтед?

Английский нападающий Маркус Рэшфорд официально стал игроком испанской «Барселоны».

В связи с этим портал Transfermarkt проанализировал основные статистические достижения Рэшфорда в «МЮ».

Форвард в 426 матчах за «красных дьяволов» отметился 138 забитыми мячами в воротах соперников. Это позволило ему занять 13-е место в списке лучших бомбардиров клуба.

Лучшие бомбардиры в истории Манчестер Юнайтед

Лучшие бомбардиры Манчестер Юнайтед в еврокубках

Атакующие игроки-рекордсмены Манчестер Юнайтед по количеству сыгранных матчей

Лидеры Манчестер Юнайтед по количеству сыгранных матчей в АПЛ

