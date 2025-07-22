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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 23:31 | Обновлено 22 июля 2025, 23:32
83
0

«Всегда хочется большего». Скрипник – о летних собраниях в Словении

Тренер «Зари» проанализировал готовность команды к новому сезону

22 июля 2025, 23:31 | Обновлено 22 июля 2025, 23:32
83
0
«Всегда хочется большего». Скрипник – о летних собраниях в Словении
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Словении.

Украинский коллектив прибыл 23 июня в городок Рогашка Слатина, где провел ровно один месяц.

– Всегда хочется большего. Претензий к команде по поводу желания нет. Конечно, хочется побеждать, чтобы не было травм. У нас, три травмы, две из них – основных игроков. Это Роман Вантух и Деян Попара. Но, к сожалению, травмы – это неотъемлемая часть футбола.

– Немало новичков было в это межсезонье. Что можете о них сказать?

– Им нужно время для адаптации, для того, чтобы они привыкли к новому коллективу. По самоотдаче претензий к ним также нет.

– Будет ли еще усиление до закрытия трансферного окна?

– Будем смотреть. У нас хватает игроков. У нас хорошая обойма для старта. Плюс, надеемся на скорейшее выздоровление травмированных.

– За какие позиции будет бороться «Заря» в следующем сезоне?

– Я смотрел матчи «Зари» в прошлом чемпионате. Были хорошие поединки против лидеров. Не всегда удавались игры с другими командами. Возможно, не хватало где-то настроя на игру. Делали детские ошибки, а потом получали голы. Психология – важный фактор. Акцентируем и на этом вопросе внимание. Надо вести собственную игру. Что и будем стараться делать.

– Чего ожидаете от стартового тура против ЛНЗ?

– Понимаем, что ЛНЗ – сильный соперник, который так же готовится к нам и покажет свою игру. Но нам хочется стартовать в новом сезоне с победы.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Заря Луганск
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