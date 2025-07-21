ФОТО. Арсенал презентовал новую выездную форму на следующий сезон
«Канониры» вместе с Adidas разработали новый игровой комплект
Лондонский клуб «Арсенал» вместе с Adidas официально представили новый комплект выездной формы на сезон 2025/26.
Дизайн формы выполнен в темно-синем цвете с мини-деталями в виде молний, которые придают современности. Образ дополняют серебристый логотипы клуба и спонсора, а также красные полоски Adidas на плечах. Несмотря на то, что комплект отсылает к наследию прошлого, он имеет современный вид.
По итогам сезона 2024/25 «Арсенал» в третий раз подряд занял второе место в АПЛ, набрав 74 очков (20 побед, 14 ничьих, 4 поражения). Выше расположился лишь «Ливерпуль» с 84 очками.
ФОТО. Выездной комплект формы Арсенала на сезон 2025/26
We all follow The Arsenal.— adidas UK (@adidasUK) July 21, 2025
Introducing the 25/26 @Arsenal Away Kit. pic.twitter.com/1aFhH2SdNe
The Arsenal 2025/26 away kit is stunning! ⚡️— All Sportz 🏀⚽ (@Allsportztv) July 21, 2025
How would you rate it out of 10? pic.twitter.com/6K5ItfUEfe
🚨🏴 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Arsenal's new away kit for the 2025/26 season. 🔵🔴 pic.twitter.com/D2eD2FVxiG— EuroFoot (@eurofootcom) July 21, 2025
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