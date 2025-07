ФОТО. Арсенал презентовал новую выездную форму на следующий сезон

Лондонский клуб «Арсенал» вместе с Adidas официально представили новый комплект выездной формы на сезон 2025/26.

Дизайн формы выполнен в темно-синем цвете с мини-деталями в виде молний, которые придают современности. Образ дополняют серебристый логотипы клуба и спонсора, а также красные полоски Adidas на плечах. Несмотря на то, что комплект отсылает к наследию прошлого, он имеет современный вид.

По итогам сезона 2024/25 «Арсенал» в третий раз подряд занял второе место в АПЛ, набрав 74 очков (20 побед, 14 ничьих, 4 поражения). Выше расположился лишь «Ливерпуль» с 84 очками.

ФОТО. Выездной комплект формы Арсенала на сезон 2025/26

