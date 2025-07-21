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  4. ФОТО. Арсенал презентовал новую выездную форму на следующий сезон
Англия
21 июля 2025, 15:48 |
41
0

ФОТО. Арсенал презентовал новую выездную форму на следующий сезон

«Канониры» вместе с Adidas разработали новый игровой комплект

21 июля 2025, 15:48 |
41
0
ФОТО. Арсенал презентовал новую выездную форму на следующий сезон
ФК Арсенал

Лондонский клуб «Арсенал» вместе с Adidas официально представили новый комплект выездной формы на сезон 2025/26.

Дизайн формы выполнен в темно-синем цвете с мини-деталями в виде молний, которые придают современности. Образ дополняют серебристый логотипы клуба и спонсора, а также красные полоски Adidas на плечах. Несмотря на то, что комплект отсылает к наследию прошлого, он имеет современный вид.

По итогам сезона 2024/25 «Арсенал» в третий раз подряд занял второе место в АПЛ, набрав 74 очков (20 побед, 14 ничьих, 4 поражения). Выше расположился лишь «Ливерпуль» с 84 очками.

ФОТО. Выездной комплект формы Арсенала на сезон 2025/26

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фото чемпионат Англии по футболу игровая форма Английская Премьер-лига Арсенал Лондон adidas
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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