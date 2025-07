Известно, в каком клубе продолжит карьеру Осимхен. Романо подтвердил

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен станет игроком «Галатасарая», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб заплатит за 26-летнего футболиста 40 миллионов евро уже сейчас, а 35 миллионов еще через год. Также в контракте игрока прописан процент для итальянского клуба за будущую продажу + бонус за голы.

Виктора нельзя буде продать ни одному из итальянских клубов в ближайшие 2 года.

В прошедешем сезоне Виктор Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды. За 41 матч на клубном уровне во всех турнирах он отличился 37 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Манчестер Сити» согласовал контракт с «Галатасараем».

