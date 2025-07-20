Вратарь Манчестер Сити согласовал контракт с Галатасараем

31-летний бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон согласился перейти в «Галатасарай».

Эдерсон уже согласовал контракт с турецким клубом и сейчас ожидает зеленый свет от «Манчестер Сити».

По информации турецкого журналиста Ягиза Сабунджуоглу, бразильский голкипер переедет в Турцию в ближайшее время.

Эдерсон – основной вратарь «Манчестер Сити». В прошлом сезоне Эдерсон сыграл за «Сити» 40 матчей и пропустил 54 мяча.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английская команда ожидает хорошее предложение за Эдерсона, которое обязательно примет.

Ранее стало известно, что «Галатасарай» предложил за бразильского голкипера 3 млн евро.