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Турция
20 июля 2025, 02:38 | Обновлено 20 июля 2025, 02:43
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Вратарь Манчестер Сити согласовал контракт с Галатасараем

Эдерсон не против играть в чемпионате Турции

20 июля 2025, 02:38 | Обновлено 20 июля 2025, 02:43
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Вратарь Манчестер Сити согласовал контракт с Галатасараем
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон согласился перейти в «Галатасарай».

Эдерсон уже согласовал контракт с турецким клубом и сейчас ожидает зеленый свет от «Манчестер Сити».

По информации турецкого журналиста Ягиза Сабунджуоглу, бразильский голкипер переедет в Турцию в ближайшее время.

Эдерсон – основной вратарь «Манчестер Сити». В прошлом сезоне Эдерсон сыграл за «Сити» 40 матчей и пропустил 54 мяча.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английская команда ожидает хорошее предложение за Эдерсона, которое обязательно примет.

Ранее стало известно, что «Галатасарай» предложил за бразильского голкипера 3 млн евро.

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Галатасарай трансферы Эдерсон Манчестер Сити трансферы АПЛ
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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