Галатасарай предложил 3 млн евро за основного голкипера Манчестер Сити

31-летний голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон может перейти в турецкий «Галатасарай».

По информации Lequipe, турки уже предложили английскому клубу 3 миллиона евро.

Эдерсон присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году. Тогда за голкипера «Бенфики» англичане отдали 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эдерсон провел за «горожан» 40 матчей и пропустил 54 мяча.

По информации издания Transfermarkt, Эдерсон оценивается в 20 миллионов евро, поэтому вряд ли «Манчестер Сити» согласится продать голкипера за 3 миллиона.

Ранее стало известно, что Пеп Гвардиола не допускает к тренировкам Джека Грилиша.