Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай предложил 3 млн евро за основного голкипера Манчестер Сити
Турция
18 июля 2025, 20:01 | Обновлено 18 июля 2025, 20:02
535
0

Галатасарай предложил 3 млн евро за основного голкипера Манчестер Сити

Эдерсон может присоединиться к другому звездном игроку – Лерою Сане

18 июля 2025, 20:01 | Обновлено 18 июля 2025, 20:02
535
0
Галатасарай предложил 3 млн евро за основного голкипера Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон может перейти в турецкий «Галатасарай».

По информации Lequipe, турки уже предложили английскому клубу 3 миллиона евро.

Эдерсон присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году. Тогда за голкипера «Бенфики» англичане отдали 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эдерсон провел за «горожан» 40 матчей и пропустил 54 мяча.

По информации издания Transfermarkt, Эдерсон оценивается в 20 миллионов евро, поэтому вряд ли «Манчестер Сити» согласится продать голкипера за 3 миллиона.

Ранее стало известно, что Пеп Гвардиола не допускает к тренировкам Джека Грилиша.

По теме:
Стало известно, почему Борнмут не хочет отпускать Забарного в ПСЖ
Экс-игрок Барселоны не может вернуться в команду из-за финансовых проблем
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал вингера Челси за 50 миллионов
Галатасарай Манчестер Сити Эдерсон трансферы трансферы АПЛ
Александр Сильченко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Добивать не стали. Шахтер не забил Ильвесу в ответном матче
Футбол | 17 июля 2025, 20:54 125
Добивать не стали. Шахтер не забил Ильвесу в ответном матче
Добивать не стали. Шахтер не забил Ильвесу в ответном матче

Команда Турана имела преимущество, но упустила множество моментов

Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Бокс | 18 июля 2025, 10:26 2
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше

Рассматриваем три возможности для Александра

ОФИЦИАЛЬНО. Ибраим Кане покинул Ворсклу и продолжит карьеру в УПЛ
Футбол | 18.07.2025, 18:55
ОФИЦИАЛЬНО. Ибраим Кане покинул Ворсклу и продолжит карьеру в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ибраим Кане покинул Ворсклу и продолжит карьеру в УПЛ
Ястремская добыла непростую победу и вышла в 1/2 финала турнира в Гамбурге
Теннис | 18.07.2025, 17:31
Ястремская добыла непростую победу и вышла в 1/2 финала турнира в Гамбурге
Ястремская добыла непростую победу и вышла в 1/2 финала турнира в Гамбурге
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Бокс | 18.07.2025, 07:30
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе
Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе
16.07.2025, 19:24 2
Футбол
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
16.07.2025, 19:42 102
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
17.07.2025, 07:23 14
Футбол
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
17.07.2025, 07:30 1
Бокс
Невероятная поддержка. На бой с Дюбуа к Усику приедет особенный человек
Невероятная поддержка. На бой с Дюбуа к Усику приедет особенный человек
16.07.2025, 19:44
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
17.07.2025, 14:27
Бокс
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
17.07.2025, 07:45 3
Бокс
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
16.07.2025, 19:46 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем