Галатасарай предложил 3 млн евро за основного голкипера Манчестер Сити
Эдерсон может присоединиться к другому звездном игроку – Лерою Сане
31-летний голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон может перейти в турецкий «Галатасарай».
По информации Lequipe, турки уже предложили английскому клубу 3 миллиона евро.
Эдерсон присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году. Тогда за голкипера «Бенфики» англичане отдали 40 миллионов евро.
В прошлом сезоне Эдерсон провел за «горожан» 40 матчей и пропустил 54 мяча.
По информации издания Transfermarkt, Эдерсон оценивается в 20 миллионов евро, поэтому вряд ли «Манчестер Сити» согласится продать голкипера за 3 миллиона.
Ранее стало известно, что Пеп Гвардиола не допускает к тренировкам Джека Грилиша.
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