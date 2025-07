Эта битва все еще легендарна: Месси побил рекорд Роналду по голам c игры

В очередном матче MLS Интер Майами победил на выезде Нью-Йорк Ред Буллз со счетом 5:1.

Лионель Месси снова стал героем встречи. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

После этой встречи Лионель Месси побил рекорд по количеству голов с игры за карьеру, который принадлежал Криштиану Роналду – 764.

Рекордсмены по количеству голов с игры

Интересен тот факт, что аргентинцу понадобилось для этого на 167 матчей меньше (1281 – Криштиану Роналду, 1114 – Лионель Месси).

Общее количество забитых мячей за карьеру

Голы в 2025 году

