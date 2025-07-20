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Major League Soccer
20 июля 2025, 09:47 | Обновлено 20 июля 2025, 10:14
1044
1

Эта битва все еще легендарна: Месси побил рекорд Роналду по голам c игры

19 июля Лионель положил дубль за Интер Майами в матче против Нью-Йорк Ред Буллз

20 июля 2025, 09:47 | Обновлено 20 июля 2025, 10:14
1044
1
Эта битва все еще легендарна: Месси побил рекорд Роналду по голам c игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В очередном матче MLS Интер Майами победил на выезде Нью-Йорк Ред Буллз со счетом 5:1.

Лионель Месси снова стал героем встречи. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

После этой встречи Лионель Месси побил рекорд по количеству голов с игры за карьеру, который принадлежал Криштиану Роналду – 764.

Рекордсмены по количеству голов с игры

  • 764 – Лионель Месси
  • 763 – Криштиану Роналду

Интересен тот факт, что аргентинцу понадобилось для этого на 167 матчей меньше (1281 – Криштиану Роналду, 1114 – Лионель Месси).

Общее количество забитых мячей за карьеру

  • 938 – Криштиану Роналду
  • 874 – Лионель Месси

Голы в 2025 году

  • 24 – Лионель Месси
  • 22 – Криштиану Роналду

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Лионель Месси Криштиану Роналду рекорд статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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