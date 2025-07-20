Эта битва все еще легендарна: Месси побил рекорд Роналду по голам c игры
19 июля Лионель положил дубль за Интер Майами в матче против Нью-Йорк Ред Буллз
В очередном матче MLS Интер Майами победил на выезде Нью-Йорк Ред Буллз со счетом 5:1.
Лионель Месси снова стал героем встречи. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.
После этой встречи Лионель Месси побил рекорд по количеству голов с игры за карьеру, который принадлежал Криштиану Роналду – 764.
Рекордсмены по количеству голов с игры
- 764 – Лионель Месси
- 763 – Криштиану Роналду
Интересен тот факт, что аргентинцу понадобилось для этого на 167 матчей меньше (1281 – Криштиану Роналду, 1114 – Лионель Месси).
Общее количество забитых мячей за карьеру
- 938 – Криштиану Роналду
- 874 – Лионель Месси
Голы в 2025 году
- 24 – Лионель Месси
- 22 – Криштиану Роналду
All time non-penalty goals:— L/M Football (@lmfootbalI) July 20, 2025
🇦🇷 Lionel Messi — 764
🇵🇹 Cristiano Ronaldo — 763
Messi has MORE goals despite playing 167 less games. 🤯 pic.twitter.com/fuot6N8dgx
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