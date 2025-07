Наполи близок к трансферу экс-вратаря Ман Юнайтед. Контракт согласован

Действующий победитель Серии, «Наполи», договорился о трансфере 28-летнего голкипера «Торино» Вани Миликовича-Савича.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что вратарь находится в шаге от переезда. Контракт Вани с «Наполи» будет рассчитан до 2029 года с возможностью продления соглашения на сезон.

Зарплата Милинковича-Савича в новом клубе будет составлять 1.7 миллиона евро в год.

На счету Вани 158 матчей в составе «Торино», в которых вратарь отыграл 52 игры на ноль.

Ранее сообщалось, что «Наполи» арендовал нападающего из другого клуба Серии А.

