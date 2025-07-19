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Италия
19 июля 2025, 21:34 | Обновлено 19 июля 2025, 21:36
564
0

Наполи близок к трансферу экс-вратаря Ман Юнайтед. Контракт согласован

Ваня Милинкович-Савич продолжит карьеру в «Наполи»

19 июля 2025, 21:34 | Обновлено 19 июля 2025, 21:36
564
0
Наполи близок к трансферу экс-вратаря Ман Юнайтед. Контракт согласован
Getty Images/Global Images Ukraine. Ваня Милинкович-Савич

Действующий победитель Серии, «Наполи», договорился о трансфере 28-летнего голкипера «Торино» Вани Миликовича-Савича.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что вратарь находится в шаге от переезда. Контракт Вани с «Наполи» будет рассчитан до 2029 года с возможностью продления соглашения на сезон.

Зарплата Милинковича-Савича в новом клубе будет составлять 1.7 миллиона евро в год.

На счету Вани 158 матчей в составе «Торино», в которых вратарь отыграл 52 игры на ноль.

Ранее сообщалось, что «Наполи» арендовал нападающего из другого клуба Серии А.

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трансферы Наполи Торино трансферы Серии A Ваня Милинкович-Савич чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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