Наполи близок к трансферу экс-вратаря Ман Юнайтед. Контракт согласован
Ваня Милинкович-Савич продолжит карьеру в «Наполи»
Действующий победитель Серии, «Наполи», договорился о трансфере 28-летнего голкипера «Торино» Вани Миликовича-Савича.
Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что вратарь находится в шаге от переезда. Контракт Вани с «Наполи» будет рассчитан до 2029 года с возможностью продления соглашения на сезон.
Зарплата Милинковича-Савича в новом клубе будет составлять 1.7 миллиона евро в год.
На счету Вани 158 матчей в составе «Торино», в которых вратарь отыграл 52 игры на ноль.
Ранее сообщалось, что «Наполи» арендовал нападающего из другого клуба Серии А.
Vanja #MilinkovicSavic is one step away to #Napoli from #Torino. Contract until 2029 (€1,7M/year) with the option for 2030. #transfers https://t.co/4Ef9LZo1iW— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2025
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