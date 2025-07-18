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  4. Сколько средств потратил тренер Арсенала на приобретение игроков Челси?
Англия
18 июля 2025, 21:28 |
394
0

Сколько средств потратил тренер Арсенала на приобретение игроков Челси?

Артета приобрел шестерых футболистов лондонского клуба на общую сумму более 150 млн евро

18 июля 2025, 21:28 |
394
0
Сколько средств потратил тренер Арсенала на приобретение игроков Челси?
Getty Images/Global Images Ukraine.

За время пребывания Микеля Артеты во главе «Арсенала» английский вингер Нони Мадуэке стал уже шестым игроком, которого он приобрел у «Челси».

Испанский тренер в целом подписал шестерых футболистов «пенсионеров» на сумму более 150 миллионов евро.

Игроки Челси, которых Арсенал приобрел под руководством Артеты

  • Кай Хаверц – 75 млн евро
  • Нони Мадуэке – 58 млн евро
  • Жоржиньо – 11.5 млн евро
  • Кепа Аррисабалага – 5.8 млн евро
  • Виллиан – свободный агент
  • Рахим Стерлинг – аренда

Среди них активными игроками «канониров» сейчас является Хаверц, а также новички Кепа и Мадуэке, о трансфере которого мы сообщали ранее.

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Микель Артета Арсенал Лондон Челси Английская Премьер-лига трансферы чемпионат Англии по футболу Кай Хаверц Нони Мадуэке Жоржиньо Кепа Аррисабалага Виллиан Рахим Стерлинг
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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