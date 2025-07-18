Сколько средств потратил тренер Арсенала на приобретение игроков Челси?

За время пребывания Микеля Артеты во главе «Арсенала» английский вингер Нони Мадуэке стал уже шестым игроком, которого он приобрел у «Челси».

Испанский тренер в целом подписал шестерых футболистов «пенсионеров» на сумму более 150 миллионов евро.

Игроки Челси, которых Арсенал приобрел под руководством Артеты

Кай Хаверц – 75 млн евро

Нони Мадуэке – 58 млн евро

Жоржиньо – 11.5 млн евро

Кепа Аррисабалага – 5.8 млн евро

Виллиан – свободный агент

Рахим Стерлинг – аренда

Среди них активными игроками «канониров» сейчас является Хаверц, а также новички Кепа и Мадуэке, о трансфере которого мы сообщали ранее.