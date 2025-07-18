Сколько средств потратил тренер Арсенала на приобретение игроков Челси?
Артета приобрел шестерых футболистов лондонского клуба на общую сумму более 150 млн евро
За время пребывания Микеля Артеты во главе «Арсенала» английский вингер Нони Мадуэке стал уже шестым игроком, которого он приобрел у «Челси».
Испанский тренер в целом подписал шестерых футболистов «пенсионеров» на сумму более 150 миллионов евро.
Игроки Челси, которых Арсенал приобрел под руководством Артеты
- Кай Хаверц – 75 млн евро
- Нони Мадуэке – 58 млн евро
- Жоржиньо – 11.5 млн евро
- Кепа Аррисабалага – 5.8 млн евро
- Виллиан – свободный агент
- Рахим Стерлинг – аренда
Среди них активными игроками «канониров» сейчас является Хаверц, а также новички Кепа и Мадуэке, о трансфере которого мы сообщали ранее.
🤯 Since Mikel Arteta took charge of Arsenal, he has spent over €150M on 6 Chelsea players:— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 18, 2025
🏴 Noni Madueke: €58M
🇩🇪 Kai Havertz: €75M
🇮🇹 Jorginho: €11.5M
🇪🇸 Kepa: €5.8M
🇧🇷 Willian: Free transfer
🏴 Raheem Sterling: Loan pic.twitter.com/9iVDrqclyi
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