Сколько средств потратил тренер Арсенала на приобретение игроков Челси?

За время пребывания Микеля Артеты во главе «Арсенала» английский вингер Нони Мадуэке стал уже шестым игроком, которого он приобрел у «Челси».

Испанский тренер в целом подписал шестерых футболистов «пенсионеров» на сумму более 150 миллионов евро.

Игроки Челси, которых Арсенал приобрел под руководством Артеты

Среди них активными игроками «канониров» сейчас является Хаверц, а также новички Кепа и Мадуэке, о трансфере которого мы сообщали ранее.

🤯 Since Mikel Arteta took charge of Arsenal, he has spent over €150M on 6 Chelsea players:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Noni Madueke: €58M

🇩🇪 Kai Havertz: €75M

🇮🇹 Jorginho: €11.5M

🇪🇸 Kepa: €5.8M

🇧🇷 Willian: Free transfer

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling: Loan pic.twitter.com/9iVDrqclyi