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Англия
18 июля 2025, 19:59 | Обновлено 18 июля 2025, 20:40
2016
2

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал вингера Челси за 50 миллионов

Мадуэке перешел из одной лондонской команды в другую

18 июля 2025, 19:59 | Обновлено 18 июля 2025, 20:40
2016
2
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал вингера Челси за 50 миллионов
ФК Арсенал

Клуб АПЛ Арсенал объявил о подписании вингера Челси Нони Мадуэке. Игрок получил контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что Синие заработают на переходе игрока около 50 миллионов фунтов. Это четвертый новичок Арсенала этим летом после Кепы Аррисабалаги, Кристиана Нергора и Мартина Субименди.

В прошлом сезоне 23-летний Мадуэке забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.

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Нони Мадуэке Арсенал Лондон Челси трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Паша Мех
Ну такое....думал не уйдет...ну удачи...
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petruha0104
Ось Челсі на перепродажу вже 20млн заробив)
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