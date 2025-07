ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал вингера Челси за 50 миллионов

Клуб АПЛ Арсенал объявил о подписании вингера Челси Нони Мадуэке. Игрок получил контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что Синие заработают на переходе игрока около 50 миллионов фунтов. Это четвертый новичок Арсенала этим летом после Кепы Аррисабалаги, Кристиана Нергора и Мартина Субименди.

В прошлом сезоне 23-летний Мадуэке забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.

Talent in abundance.



Noni Madueke is a Gunner ✍️



Narrated by artist and Arsenal in the Community alumni, Stazzy 🎙️ pic.twitter.com/TfnkwG86Sz