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Италия
18 июля 2025, 13:29 | Обновлено 18 июля 2025, 13:32
1212
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити попрощался с полузащитником. Трансфер в Серию А

Максимо Перроне подписал контракт с «Комо»

18 июля 2025, 13:29 | Обновлено 18 июля 2025, 13:32
1212
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити попрощался с полузащитником. Трансфер в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Максимо Перроне

Итальянский хавбек Максимо Перроне перебрался из «Манчестер Сити» в «Комо». Об этом сообщают социальные сети итальянского клуба.

21-летний футболист провел прошлый сезон в аренде в составе «Комо», после чего клуб выкупил его контракт. Соглашение между сторонами составляет 4 года.

«Я очень рад официально остаться в Комо. В прошлом году я отлично ладил со всеми: с тренером, товарищами по команде, городом и болельщиками. Уверен, что в будущем нас ждет еще много прекрасных моментов», – сказал Максимо.

В прошедшем сезоне Максимо Перроне провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» оформил рекордный трансфер топ-таланта.

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Комо Манчестер Сити аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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