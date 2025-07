ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити попрощался с полузащитником. Трансфер в Серию А

Итальянский хавбек Максимо Перроне перебрался из «Манчестер Сити» в «Комо». Об этом сообщают социальные сети итальянского клуба.

21-летний футболист провел прошлый сезон в аренде в составе «Комо», после чего клуб выкупил его контракт. Соглашение между сторонами составляет 4 года.

«Я очень рад официально остаться в Комо. В прошлом году я отлично ладил со всеми: с тренером, товарищами по команде, городом и болельщиками. Уверен, что в будущем нас ждет еще много прекрасных моментов», – сказал Максимо.

В прошедшем сезоне Максимо Перроне провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» оформил рекордный трансфер топ-таланта.

Como 1907 is pleased to confirm the permanent signing of Argentine midfielder Máximo Perrone from @ManCity. The 21-year-old has signed a contract with the club until 2029.



Read the official statement ➡️ https://t.co/4nnqEyCrZK pic.twitter.com/bVWGJP5puR