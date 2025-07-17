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Англия
17 июля 2025, 20:35 | Обновлено 17 июля 2025, 21:10
4475
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта

Норвежец Нюпан перешел в команду Гвардиолы

17 июля 2025, 20:35 | Обновлено 17 июля 2025, 21:10
4475
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити объявил о подписании центрального полузащитника Свере Нюпана, который получил контракт до середины 2030 года.

Русенборг получил за своего самого перспективного игрока 12,5 миллиона фунтов – это рекордная сделка в истории норвежского клуба. 18-летний игрок за первую команду успел отыграть 70 матчей, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.

Вызывался в национальную сборную Норвегии, однако за команду еще не дебютировал.

Ожидается, что Нюпана отправят в аренду по итогам предсезонной подготовки.

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Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Русенборг
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Сити
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