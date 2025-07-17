ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
Норвежец Нюпан перешел в команду Гвардиолы
Манчестер Сити объявил о подписании центрального полузащитника Свере Нюпана, который получил контракт до середины 2030 года.
Русенборг получил за своего самого перспективного игрока 12,5 миллиона фунтов – это рекордная сделка в истории норвежского клуба. 18-летний игрок за первую команду успел отыграть 70 матчей, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.
Вызывался в национальную сборную Норвегии, однако за команду еще не дебютировал.
Ожидается, что Нюпана отправят в аренду по итогам предсезонной подготовки.
We're delighted to confirm the signing of Sverre Nypan from Norwegian side Rosenborg pic.twitter.com/5ZtbKRG8by— Manchester City (@ManCity) July 17, 2025
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