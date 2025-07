Романо: Арсенал подписал 5-летний контракт с известным вингером Челси

Правый вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке подписал контракт с «Арсеналом».

Соглашение будет действовать до июня 2030 года, сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

Ранее стало известно, что лондонцы заплатят за 23-летнего англичанина 52 млн фунтов стерлингов.

Мадуэке является воспитанником ПСВ. В «Челси» он перешёл в январе 2023 года за 35 млн евро.

В сезоне 2024/25 Нони провёл 46 матчей за «синих», в которых забил 11 мячей.

