Романо: Арсенал подписал 5-летний контракт с известным вингером Челси
23-летний англичанин Нони Мадуэке будет выступать за канониров
Правый вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке подписал контракт с «Арсеналом».
Соглашение будет действовать до июня 2030 года, сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.
Ранее стало известно, что лондонцы заплатят за 23-летнего англичанина 52 млн фунтов стерлингов.
Мадуэке является воспитанником ПСВ. В «Челси» он перешёл в январе 2023 года за 35 млн евро.
В сезоне 2024/25 Нони провёл 46 матчей за «синих», в которых забил 11 мячей.
❤️🤍✅ Noni Madueke has signed his contract at Arsenal valid until June 2030.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2025
Official announcement to follow next. pic.twitter.com/tWlL2C7H4F
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