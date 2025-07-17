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  4. Романо: Арсенал подписал 5-летний контракт с известным вингером Челси
Англия
17 июля 2025, 05:15 | Обновлено 17 июля 2025, 05:25
324
0

Романо: Арсенал подписал 5-летний контракт с известным вингером Челси

23-летний англичанин Нони Мадуэке будет выступать за канониров

17 июля 2025, 05:15 | Обновлено 17 июля 2025, 05:25
324
0
Романо: Арсенал подписал 5-летний контракт с известным вингером Челси
Twitter. Нони Мадуэке

Правый вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке подписал контракт с «Арсеналом».

Соглашение будет действовать до июня 2030 года, сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

Ранее стало известно, что лондонцы заплатят за 23-летнего англичанина 52 млн фунтов стерлингов.

Мадуэке является воспитанником ПСВ. В «Челси» он перешёл в январе 2023 года за 35 млн евро.

В сезоне 2024/25 Нони провёл 46 матчей за «синих», в которых забил 11 мячей.

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Нони Мадуэке трансферы Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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