Major League Soccer17 июля 2025, 02:52 | Обновлено 17 июля 2025, 03:14
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Цинцинати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Месси и компания играют с одним из лидеров чемпионата.
17 июля 2025, 02:52 | Обновлено 17 июля 2025, 03:14
38
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17 июля в MLS встретились «Цинцинати» и «Интер Майами».
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сделал ставку на скорый гол. Это было видно, ведь гости с первой минуты пошли вперед.
Но в итоге это лишь дало больше простора сопернику. Игроки «Цинцинати» первыми создали опасный момент.
На 17-й минуте хозяева поля открыли счет. Жерардо Валенсуэла стал автором гола.
MLS. 17 июля
Цинцинати – Интер Майами – 1:0 (первый тайм)
Голы: Веленсуела, 17
Magic from Luca and Dado. 💫 pic.twitter.com/qyQ9pxA1f2— FC Cincinnati (@fccincinnati) July 17, 2025
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