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Major League Soccer
17 июля 2025, 02:52 | Обновлено 17 июля 2025, 03:14
38
0

Цинцинати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Месси и компания играют с одним из лидеров чемпионата.

17 июля 2025, 02:52 | Обновлено 17 июля 2025, 03:14
38
0
Цинцинати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июля в MLS встретились «Цинцинати» и «Интер Майами».

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сделал ставку на скорый гол. Это было видно, ведь гости с первой минуты пошли вперед.

Но в итоге это лишь дало больше простора сопернику. Игроки «Цинцинати» первыми создали опасный момент.

На 17-й минуте хозяева поля открыли счет. Жерардо Валенсуэла стал автором гола.

MLS. 17 июля

Цинцинати – Интер Майами – 1:0 (первый тайм)

Голы: Веленсуела, 17

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Major League Soccer (MLS) Цинциннати (MLS) Интер Майами видео голов и обзор Лионель Месси
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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