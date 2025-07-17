Цинцинати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 июля в MLS встретились «Цинцинати» и «Интер Майами».

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сделал ставку на скорый гол. Это было видно, ведь гости с первой минуты пошли вперед.

Но в итоге это лишь дало больше простора сопернику. Игроки «Цинцинати» первыми создали опасный момент.

На 17-й минуте хозяева поля открыли счет. Жерардо Валенсуэла стал автором гола.

MLS. 17 июля

Цинцинати – Интер Майами – 1:0 (первый тайм)

Голы: Веленсуела, 17