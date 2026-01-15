Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Григорчук обратился к фанатам Черноморца после возвращения в Одессу
Украина. Первая лига
15 января 2026, 09:51
Григорчук обратился к фанатам Черноморца после возвращения в Одессу

Коуч дал обещание одесским фантам

Григорчук обратился к фанатам Черноморца после возвращения в Одессу
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук обратился к одесским фанатам, пообещав достичь поставленных целей во главе «моряков».

– И в завершение – ваше обращение непосредственно к болельщикам «Черноморца». До первой официальной игры еще есть время, но они уже ждут вашего слова.

— У меня есть мечта, и я верю и надеюсь, что такая же мечта есть у многих наших болельщиков – снова почувствовать ту атмосферу на стадионе, когда он полон, а команда играет в качественный футбол. Это моя мечта и, соответственно, наша общая цель.

Я отдам всего себя ради достижения этой цели. Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков за все, что у нас уже было, за то, что мы вместе пережили. Настоящую футбольную атмосферу невозможно создать только командой – она рождается во взаимодействии футболистов, болельщиков и всех людей, живущих этим клубом. Я хочу, чтобы мы вместе сделали в Одессе футбол высокого уровня, – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
alex.belogubko
ГРИ много говорит 
