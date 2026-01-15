Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ФОТО. Игрок сенсационного лидера УПЛ стал отцом

Илья Путря стал отцом

ФОТО. Игрок сенсационного лидера УПЛ стал отцом
ФК ЛНЗ. Илья Путря

Защитник черкасского ЛНЗ Илья Путря стал отцом – жена родила футболисту дочь, которую назвали Майей. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Футбольный клуб ЛНЗ искренне поздравляет семью нашего защитника Путри с рождением дочери Майи

Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, любовью и теплом. Желаем тебе расти здоровым и счастливым ребенком, всегда улыбаться, чувствовать заботу родных и открывать для себя этот мир с радостью и любопытством. Пусть каждый день дарит тебе новые чудеса, а рядом всегда будут люди, которые будут любить и оберегать тебя», – говорится в сообщении.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

Илья Путря ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
