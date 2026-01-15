ФОТО. Игрок сенсационного лидера УПЛ стал отцом

Защитник черкасского ЛНЗ Илья Путря стал отцом – жена родила футболисту дочь, которую назвали Майей. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Футбольный клуб ЛНЗ искренне поздравляет семью нашего защитника Путри с рождением дочери Майи

Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, любовью и теплом. Желаем тебе расти здоровым и счастливым ребенком, всегда улыбаться, чувствовать заботу родных и открывать для себя этот мир с радостью и любопытством. Пусть каждый день дарит тебе новые чудеса, а рядом всегда будут люди, которые будут любить и оберегать тебя», – говорится в сообщении.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.