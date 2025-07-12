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Клубный чемпионат мира
12 июля 2025, 20:02 | Обновлено 12 июля 2025, 20:03
192
0

Николо Барелла лидирует на КЧМ в одном статистическом рейтинге

Сразу три игрока «Челси» и один из «ПСЖ» могут превзойти его достижение в финальном матче

12 июля 2025, 20:02 | Обновлено 12 июля 2025, 20:03
192
0
Николо Барелла лидирует на КЧМ в одном статистическом рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine

На клубном чемпионате мира остается сыграть только финальный матч, в котором сойдутся «ПСЖ» и «Челси».

Три игрока «Челси» (Энцо Фернандес, Педру Нету и Коул Палмер) и один футболист из «ПСЖ» (Ашраф Хакими) входят в топ-10 лучших на турнире по количеству созданных моментов с игры (9).

Рекордсменом КЧМ по данному показателю остается Николо Барелла из «Интера» (11).

Десятка лучших выглядит следующим образом:

  • 11 – Николо Барелла (Интер)
  • 10 – Джон Ариас (Флуминенсе)
  • 9 – Элиас Монтиэль (Пачука)
  • 9 – Савиньо (Манчестер Сити)
  • 9 – Энцо Фернандес (Челси)
  • 9 – Педру Нету (Челси)
  • 9 – Коул Палмер (Челси)
  • 9 – Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • 8 – Карим Адееми (Боруссия)
  • 8 – Йозуа Киммих (Бавария)
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Николо Барелла Энцо Фернандес Педру Нету Коул Палмер клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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