Николо Барелла лидирует на КЧМ в одном статистическом рейтинге

На клубном чемпионате мира остается сыграть только финальный матч, в котором сойдутся «ПСЖ» и «Челси».

Три игрока «Челси» (Энцо Фернандес, Педру Нету и Коул Палмер) и один футболист из «ПСЖ» (Ашраф Хакими) входят в топ-10 лучших на турнире по количеству созданных моментов с игры (9).

Рекордсменом КЧМ по данному показателю остается Николо Барелла из «Интера» (11).

Десятка лучших выглядит следующим образом:

11 – Николо Барелла (Интер)

10 – Джон Ариас (Флуминенсе)

9 – Элиас Монтиэль (Пачука)

9 – Савиньо (Манчестер Сити)

9 – Энцо Фернандес (Челси)

9 – Педру Нету (Челси)

9 – Коул Палмер (Челси)

9 – Ашраф Хакими (ПСЖ)

8 – Карим Адееми (Боруссия)

8 – Йозуа Киммих (Бавария)