Николо Барелла лидирует на КЧМ в одном статистическом рейтинге

На клубном чемпионате мира остается сыграть только финальный матч, в котором сойдутся «ПСЖ» и «Челси».

Три игрока «Челси» (Энцо Фернандес, Педру Нету и Коул Палмер) и один футболист из «ПСЖ» (Ашраф Хакими) входят в топ-10 лучших на турнире по количеству созданных моментов с игры (9).

Рекордсменом КЧМ по данному показателю остается Николо Барелла из «Интера» (11).

Десятка лучших выглядит следующим образом:

Nicolò Barella has created more chances from open-play than any other player at the 2025 FIFA Club World Cup. 🔑#FIFACWC pic.twitter.com/MnBd8SG35K