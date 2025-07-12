Николо Барелла лидирует на КЧМ в одном статистическом рейтинге
Сразу три игрока «Челси» и один из «ПСЖ» могут превзойти его достижение в финальном матче
На клубном чемпионате мира остается сыграть только финальный матч, в котором сойдутся «ПСЖ» и «Челси».
Три игрока «Челси» (Энцо Фернандес, Педру Нету и Коул Палмер) и один футболист из «ПСЖ» (Ашраф Хакими) входят в топ-10 лучших на турнире по количеству созданных моментов с игры (9).
Рекордсменом КЧМ по данному показателю остается Николо Барелла из «Интера» (11).
Десятка лучших выглядит следующим образом:
- 11 – Николо Барелла (Интер)
- 10 – Джон Ариас (Флуминенсе)
- 9 – Элиас Монтиэль (Пачука)
- 9 – Савиньо (Манчестер Сити)
- 9 – Энцо Фернандес (Челси)
- 9 – Педру Нету (Челси)
- 9 – Коул Палмер (Челси)
- 9 – Ашраф Хакими (ПСЖ)
- 8 – Карим Адееми (Боруссия)
- 8 – Йозуа Киммих (Бавария)
Nicolò Barella has created more chances from open-play than any other player at the 2025 FIFA Club World Cup. 🔑#FIFACWC pic.twitter.com/MnBd8SG35K— Squawka (@Squawka) July 12, 2025
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