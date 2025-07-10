Кто является лучшим бомбардиром Серии А за последние 20 сезонов?

Лучший бомбардир чемпионата Италии последних 20 сезонов возвращается в Серию А.

Чиро Иммобиле перешел из «Бешикташа» в «Болонью». Итальянский нападающий является единственным, кто забил 200+ голов за данный период. Вторым по голам в чемпионате Италии в 21 веке является Антонио Ди Натале (184 забитых мяча)

Топ-5 лучших бомбардиров Серии А за последние 20 сезонов (начиная с 2005/06):

201 – Чиро Иммобиле

184 – Антонио Ди Натале

182 – Фабио Квальярелла

140 – Франческо Тотти

140 – Златан Ибрагимович