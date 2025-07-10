Кто является лучшим бомбардиром Серии А за последние 20 сезонов?
Только один игрок забил 200+ голов за этот период
Лучший бомбардир чемпионата Италии последних 20 сезонов возвращается в Серию А.
Чиро Иммобиле перешел из «Бешикташа» в «Болонью». Итальянский нападающий является единственным, кто забил 200+ голов за данный период. Вторым по голам в чемпионате Италии в 21 веке является Антонио Ди Натале (184 забитых мяча)
Топ-5 лучших бомбардиров Серии А за последние 20 сезонов (начиная с 2005/06):
- 201 – Чиро Иммобиле
- 184 – Антонио Ди Натале
- 182 – Фабио Квальярелла
- 140 – Франческо Тотти
- 140 – Златан Ибрагимович
Dopo Džeko, un altro grande bomber giocherà nuovamente in #SerieA.— Transfermarkt.it (@TMit_news) July 10, 2025
Ciro #Immobile è del #Bologna 🤝 pic.twitter.com/oOf6I0QGrI
1 - Top scorers in Serie A in the last 20 seasons (since 2005/06):— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 30, 2025
201 - Ciro #Immobile
184 - Antonio Di Natale
182 - Fabio Quagliarella
140 - Francesco Totti
140 - Zlatan Ibrahimovic
Magnificent. pic.twitter.com/vrsmjmH59h
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