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  4. Кто является лучшим бомбардиром Серии А за последние 20 сезонов?
Италия
10 июля 2025, 21:29 |
257
1

Кто является лучшим бомбардиром Серии А за последние 20 сезонов?

Только один игрок забил 200+ голов за этот период

10 июля 2025, 21:29 |
257
1
Кто является лучшим бомбардиром Серии А за последние 20 сезонов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Лучший бомбардир чемпионата Италии последних 20 сезонов возвращается в Серию А.

Чиро Иммобиле перешел из «Бешикташа» в «Болонью». Итальянский нападающий является единственным, кто забил 200+ голов за данный период. Вторым по голам в чемпионате Италии в 21 веке является Антонио Ди Натале (184 забитых мяча)

Топ-5 лучших бомбардиров Серии А за последние 20 сезонов (начиная с 2005/06):

  • 201 – Чиро Иммобиле
  • 184 – Антонио Ди Натале
  • 182 – Фабио Квальярелла
  • 140 – Франческо Тотти
  • 140 – Златан Ибрагимович
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Чиро Иммобиле Антонио Ди Натале Фабио Квальярелла Франческо Тотти Златан Ибрагимович Серия A чемпионат Италии по футболу статистика Болонья
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Lulinnha
Даже у Чиро есть желание себя показать в сильной лиге в свои 35 лет. Амбитный игрок. И мотивация присутствует. 
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