Шахтер – Ильвес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Донецкий клуб Шахтер начинает выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.
Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы между Шахтером и Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.
На 26-й минуте Алиссон Сантана после передачи Кевина открыл счет для Шахтера (1:0).
На 43-й минуте Кауан Элиас ударом головой после передачи Алиссона Сантаны с углового удвоил перевес Шахтера (2:0).
Шахтер – Ильвес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 26 мин
🔥 Перший гол у новому сезоні! 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
⚽️ Аліссон відкриває рахунок у матчі 🆚 «Ільвес» 🙌#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/jBfxHzwgmh
ГОЛ! 2:0. Кауан Элиас, 43 мин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сербский специалист ушел из команды, которую возглавил 24 июня
Тибо Куртуа и Федерико Вальверде стали лучшими в составе королевского клуба