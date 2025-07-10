Донецкий клуб Шахтер начинает выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

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Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы между Шахтером и Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.

На 26-й минуте Алиссон Сантана после передачи Кевина открыл счет для Шахтера (1:0).

На 43-й минуте Кауан Элиас ударом головой после передачи Алиссона Сантаны с углового удвоил перевес Шахтера (2:0).

Шахтер – Ильвес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 26 мин

🔥 Перший гол у новому сезоні! 👏



⚽️ Аліссон відкриває рахунок у матчі 🆚 «Ільвес» 🙌#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/jBfxHzwgmh — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025

ГОЛ! 2:0. Кауан Элиас, 43 мин