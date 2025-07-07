Интер Майами вышел на звездного аргентинца из Атлетико. Игрок готов уйти
Родриго Де Пауль в шаге от переезда в США
«Интер» Майами, за который выступает легендарный Лионель Месси, начал переговоры о трансфере с аргентинским полузащитником Родриго Де Паулем из мадридского «Атлетико».
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Родриго является главной целью для «Интера» в это летнее трансферное окно.
После первого общения полузащитник продемонстрировал «Интеру» свое желание перебраться в MLS.
Контракт Де Пауля с мадридским клубом завершится следующим летом, в 2026 году, однако стороны спешат продлевать сотрудничество.
За четыре года в «Атлетико» Родриго отыграл 187 матчей, оформив 14 голов и 26 ассистов.
🚨💣 Understand Inter Miami have now started talks with Atlético Madrid for Rodrigo de Paul deal!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2025
Inter Miami want to keep its ambitions high after the Club World Cup with WC champion de Paul as main target.
Told Rodrigo’s open to the move to Inter Miami with talks underway. pic.twitter.com/KNyqHYXOcZ
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