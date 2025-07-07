Интер Майами вышел на звездного аргентинца из Атлетико. Игрок готов уйти

«Интер» Майами, за который выступает легендарный Лионель Месси, начал переговоры о трансфере с аргентинским полузащитником Родриго Де Паулем из мадридского «Атлетико».

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Родриго является главной целью для «Интера» в это летнее трансферное окно.

После первого общения полузащитник продемонстрировал «Интеру» свое желание перебраться в MLS.

Контракт Де Пауля с мадридским клубом завершится следующим летом, в 2026 году, однако стороны спешат продлевать сотрудничество.

За четыре года в «Атлетико» Родриго отыграл 187 матчей, оформив 14 голов и 26 ассистов.