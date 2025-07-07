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Major League Soccer
07 июля 2025, 12:46 | Обновлено 07 июля 2025, 12:51
4533
2

Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все

«Аль-Ахли» пытается подписать аргентинца

07 июля 2025, 12:46 | Обновлено 07 июля 2025, 12:51
4533
2
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Саудовский «Аль-Ахли» интересуется легендарным аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, клуб уже начал переговоры с 38-летним футболистом, но пока его желанием является остаться в «Интер Майами».

Отмечается, что саудовцы готовы на все, чтобы подписать легенду футбола.

Напомним, в 2025 году «Аль-Ахли» выиграл Лигу чемпионов Азии, став сильнейшей командой континента.

В 2025 году Лионель Месси провел 25 матчей на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее Лионель Месси был назван лучшим футболистом в истории.

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Лионель Месси Аль-Ахли Джидда Интер Майами трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу Major League Soccer (MLS) свободный агент
Дмитрий Вус Источник: L'Equipe
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Комментарии 2
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Artem_Ponomar
навряд чи Мессі захоче перейти в Саудівську Аравію, скоріше повернеться у рідний клуб
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0
Mark4854590
Мессі наче непогано в Маямі. Хіба може після ЧС-2026 перейде
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0
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