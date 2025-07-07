Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все

Саудовский «Аль-Ахли» интересуется легендарным аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, клуб уже начал переговоры с 38-летним футболистом, но пока его желанием является остаться в «Интер Майами».

Отмечается, что саудовцы готовы на все, чтобы подписать легенду футбола.

Напомним, в 2025 году «Аль-Ахли» выиграл Лигу чемпионов Азии, став сильнейшей командой континента.

В 2025 году Лионель Месси провел 25 матчей на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее Лионель Месси был назван лучшим футболистом в истории.