10 игроков совершили по 2 ассиста на КЧМ. Кто они?

На клубном чемпионате мира настала очередь полуфинальных матчей.

После сыгранных четвертьфиналов интересно положение лучших игроков по результативным передачам.

Сразу 10 игроков имеют в своем активе по 2 ассиста.

2 – Трент Александер-Арнольд (Реал)

2 – Витинья (ПСЖ)

2 – Энцо Фернандес (Челси)

2 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

2 – Арда Гюлер (Реал)

2 – Кенан Йилдыз (Ювентус)

2 – Майкл Олисе (Бавария)

2 – Жоржиньо (Фламенго)

2 – Оливер Торрес (Монтеррей)

2 – Рубен Невеш (Аль-Хильяль)

Пятеро из них еще продолжают свои выступления на турнире.