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  4. 10 игроков совершили по 2 ассиста на КЧМ. Кто они?
Клубный чемпионат мира
07 июля 2025, 14:10 | Обновлено 07 июля 2025, 14:51
151
0

10 игроков совершили по 2 ассиста на КЧМ. Кто они?

Пятеро из них еще продолжают выступления на турнире

07 июля 2025, 14:10 | Обновлено 07 июля 2025, 14:51
151
0
10 игроков совершили по 2 ассиста на КЧМ. Кто они?
Getty Images/Global Images Ukraine

На клубном чемпионате мира настала очередь полуфинальных матчей.

После сыгранных четвертьфиналов интересно положение лучших игроков по результативным передачам.

Сразу 10 игроков имеют в своем активе по 2 ассиста.

  • 2 – Трент Александер-Арнольд (Реал)
  • 2 – Витинья (ПСЖ)
  • 2 – Энцо Фернандес (Челси)
  • 2 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • 2 – Арда Гюлер (Реал)
  • 2 – Кенан Йилдыз (Ювентус)
  • 2 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 2 – Жоржиньо (Фламенго)
  • 2 – Оливер Торрес (Монтеррей)
  • 2 – Рубен Невеш (Аль-Хильяль)

Пятеро из них еще продолжают свои выступления на турнире.

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Трент Александер-Арнольд Витинья (ПСЖ) Энцо Фернандес Хвича Кварацхелия Арда Гюлер Кенан Йылдыз Майкл Олисе Жоржиньо Рубен Невеш Реал Мадрид ПСЖ Челси Ювентус Бавария Фламенго Монтеррей Аль-Хиляль статистика клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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