10 игроков совершили по 2 ассиста на КЧМ. Кто они?
Пятеро из них еще продолжают выступления на турнире
На клубном чемпионате мира настала очередь полуфинальных матчей.
После сыгранных четвертьфиналов интересно положение лучших игроков по результативным передачам.
Сразу 10 игроков имеют в своем активе по 2 ассиста.
- 2 – Трент Александер-Арнольд (Реал)
- 2 – Витинья (ПСЖ)
- 2 – Энцо Фернандес (Челси)
- 2 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- 2 – Арда Гюлер (Реал)
- 2 – Кенан Йилдыз (Ювентус)
- 2 – Майкл Олисе (Бавария)
- 2 – Жоржиньо (Фламенго)
- 2 – Оливер Торрес (Монтеррей)
- 2 – Рубен Невеш (Аль-Хильяль)
Пятеро из них еще продолжают свои выступления на турнире.
Keep your eyes on the elite playmakers! 🎯— DAZN Football (@DAZNFootball) July 7, 2025
Five of the top creators are still chasing glory.
Who’s taking this all the way? 📊✨
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeltToTheWorld pic.twitter.com/AbyrO4NEvT
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