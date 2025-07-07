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  4. К радости Зинченко? Аль-Хиляль оформил трансфер топового левого защитника
Саудовская Аравия
07 июля 2025, 12:11 |
1353
1

К радости Зинченко? Аль-Хиляль оформил трансфер топового левого защитника

Тео Эрнандес покидает «Милан»

07 июля 2025, 12:11 |
1353
1
К радости Зинченко? Аль-Хиляль оформил трансфер топового левого защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Французский левый защитник итальянского «Милана» Тео Эрнандес вскоре перейдет в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 27-летнего футболиста составит 25 миллионов евро.

Игрок должен официально подписать контракт с новым клубом в ближайшие дни.

В сезоне 2024/25 Тео Эрнандес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает Александра Зинченко в качестве замены Тео Эрнандесу.

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Тео Эрнандес Александр Зинченко Аль-Хиляль Милан трансферы трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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Burevestnik
від неймовірної новини Зіна так зрадів,
шо знов відкрив в Києві свій ресторан,
який вперше відкрив в 2024 році,
а в цьому році нещодавно закрив.
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