К радости Зинченко? Аль-Хиляль оформил трансфер топового левого защитника

Французский левый защитник итальянского «Милана» Тео Эрнандес вскоре перейдет в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 27-летнего футболиста составит 25 миллионов евро.

Игрок должен официально подписать контракт с новым клубом в ближайшие дни.

В сезоне 2024/25 Тео Эрнандес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает Александра Зинченко в качестве замены Тео Эрнандесу.

