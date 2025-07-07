К радости Зинченко? Аль-Хиляль оформил трансфер топового левого защитника
Тео Эрнандес покидает «Милан»
Французский левый защитник итальянского «Милана» Тео Эрнандес вскоре перейдет в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 27-летнего футболиста составит 25 миллионов евро.
Игрок должен официально подписать контракт с новым клубом в ближайшие дни.
В сезоне 2024/25 Тео Эрнандес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает Александра Зинченко в качестве замены Тео Эрнандесу.
🚨🔵 BREAKING: Theo Hernández to Al Hilal, here we go! Agreement now being sealed after verbal pact made two weeks ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2025
AC Milan will receive €25m transfer fee as Theo will sign his contract in the upcoming days.
New left back for Simone Inzaghi. 🇫🇷 pic.twitter.com/5vRxgQtNnG
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