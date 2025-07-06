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  4. Шахтер – Словацко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 19:12 |
378
0

Шахтер – Словацко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Словении

06 июля 2025, 19:12 |
378
0
Шахтер – Словацко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

6 июля в 19:00 в словенском Брдо товарищеский матч играют Шахтер Донецк и чешская команда Словацко.

Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).

Шахтер: Ризнык, Эгиналду, Бондаренко, Кевин, Судаков, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Винисиус Тобиас

Запас: Твардовский, Азаров, Грам, Конопля, Огарков, Фарина, Швед, Глущенко, Цуканов, Очеретько, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре, Кауан Элиас

Шахтер – Словацко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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