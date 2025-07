В субботу, 5 июля, состоялся поединок 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором французский ПСЖ встретился с «Баваией».

При нулевом счете на 34-й минуте случился жуткий эпизод. Игрок «Баварии» после столкновения с вратарем ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок.

Без Джамала «Баварии» не удалось одолеть соперника, поэтому немецкий клуб уступил ПСЖ со счетом 0:2.

Звездный защитник Альфонсо Дэвис, который лечится от травмы крестообразных связок, во время прямой трансляции отреагировал на травму партнера. Канадец не хотел верить своим глазам, испугавшись за Мусиалу.

ВИДЕО. Кричал от страха. Реакция звезды Баварии на ужасную травму Мусиалы

Alphonso Davies was all of us after an injury to his good friend Musiala 😢🤕



🎥 @AlphonsoDavies pic.twitter.com/k4ESVne0Q7