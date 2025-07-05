ФОТО. Игрока Баварии забрали с поля на носилках в матче КЧМ-2025 против ПСЖ
Джамал Мусиала получил жуткую травму после того, как Доннарумма влетел ему в ноги
5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).
Коллективы играют на стадионе Мерседес Бенц в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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В конце первого тайма хавбек мюнхенцев Джамал Мусиала получил жуткую травму после того, как голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма влетел ему в ноги.
Мусиала не смог покинуть поле самостоятельно. 22-летнего немца забрали с поля на носиках, а вместе него вышел Серж Гнабри.
Доннарумма расплакался прямо на поле после этого эпизода.
ФОТО. Игрока Баварии забрали с поля на носилках в матче КЧМ-2025 против ПСЖ
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