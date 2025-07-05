5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Коллективы играют на стадионе Мерседес Бенц в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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В конце первого тайма хавбек мюнхенцев Джамал Мусиала получил жуткую травму после того, как голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма влетел ему в ноги.

Мусиала не смог покинуть поле самостоятельно. 22-летнего немца забрали с поля на носиках, а вместе него вышел Серж Гнабри.

Доннарумма расплакался прямо на поле после этого эпизода.

ФОТО. Игрока Баварии забрали с поля на носилках в матче КЧМ-2025 против ПСЖ