ВИДЕО. Автогол Вевертона. Челси снова вышел вперед в матче с Палмейрасом
Английская команда на 83-й минуте получила перевес в счете
5 июля в 04:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играют на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
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Победитель матча в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.
На 83-й минуте Вевертон провел автогол, и Челси вышел вперед в счете (2:1)
ГОЛ! 1:2. Вевертон, 83 мин
Gusto restores the @ChelseaFC lead!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Going down as an Weverton Own Goal due to a deflection on the back line. pic.twitter.com/gKpM6jjXCU
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