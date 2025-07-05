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  4. ВИДЕО. Автогол Вевертона. Челси снова вышел вперед в матче с Палмейрасом
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 05:49 | Обновлено 05 июля 2025, 05:55
193
0

ВИДЕО. Автогол Вевертона. Челси снова вышел вперед в матче с Палмейрасом

Английская команда на 83-й минуте получила перевес в счете

05 июля 2025, 05:49 | Обновлено 05 июля 2025, 05:55
193
0
ВИДЕО. Автогол Вевертона. Челси снова вышел вперед в матче с Палмейрасом
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля в 04:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играют на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

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Победитель матча в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.

На 83-й минуте Вевертон провел автогол, и Челси вышел вперед в счете (2:1)

ГОЛ! 1:2. Вевертон, 83 мин

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Вевертон автогол Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу Челси видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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