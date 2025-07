ВИДЕО. Суперудар от крестовины. Палмейрас сравнял счет в игре с Челси

5 июля в 04:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играют на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Победитель матча в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.

На 53-й минуте забитым голом отличился бразилец Эстевао Виллиан. После суперудара от крестовины счет сравнялся (1:1)

ГОЛ! 1:1. Эстевао Виллиан, 53 мин

FROM A NEARLY IMPOSSIBLE ANGLE!



ESTÊVÃO scores a massive goal, first one in the tournament and against the club he's joining!@Palmeiras 1 - @ChelseaFC 1 pic.twitter.com/CQpkWky1K0