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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 05:27 | Обновлено 05 июля 2025, 05:31
106
0

ВИДЕО. Суперудар от крестовины. Палмейрас сравнял счет в игре с Челси

На 53-й минуте забитым голом отличился бразилец Эстевао Виллиан

05 июля 2025, 05:27 | Обновлено 05 июля 2025, 05:31
106
0
ВИДЕО. Суперудар от крестовины. Палмейрас сравнял счет в игре с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля в 04:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играют на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победитель матча в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.

На 53-й минуте забитым голом отличился бразилец Эстевао Виллиан. После суперудара от крестовины счет сравнялся (1:1)

ГОЛ! 1:1. Эстевао Виллиан, 53 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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