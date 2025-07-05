ВИДЕО. Суперудар от крестовины. Палмейрас сравнял счет в игре с Челси
На 53-й минуте забитым голом отличился бразилец Эстевао Виллиан
5 июля в 04:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играют на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
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Победитель матча в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.
На 53-й минуте забитым голом отличился бразилец Эстевао Виллиан. После суперудара от крестовины счет сравнялся (1:1)
ГОЛ! 1:1. Эстевао Виллиан, 53 мин
FROM A NEARLY IMPOSSIBLE ANGLE!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
ESTÊVÃO scores a massive goal, first one in the tournament and against the club he's joining!@Palmeiras 1 - @ChelseaFC 1 pic.twitter.com/CQpkWky1K0
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