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  4. Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 18:58 | Обновлено 04 июля 2025, 18:59
127
0

Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Видео голов и обзор (обновляется)

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы

04 июля 2025, 18:58 | Обновлено 04 июля 2025, 18:59
127
0
Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Шахтер Донецк

4 июня состоится товарищеский матч, в котором встретится донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».

Стоит отметить, что у донецкой команды запланирован еще один матч – против чешской команды «Словацко» (6 июля). Поединки Лиги Европы против «Ильвеса»» пройдут 10 и 17 июля.

Товарищеский матч, Словения. 4 июля

Шахтер (Донецк, Украина) – Горица Велика-Горица (Хорватия) – 0:0 (обновляется)

Видео голов:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Горица (Хорватия) товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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