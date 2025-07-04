Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Видео голов и обзор (обновляется)
Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы
4 июня состоится товарищеский матч, в котором встретится донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.
Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».
Стоит отметить, что у донецкой команды запланирован еще один матч – против чешской команды «Словацко» (6 июля). Поединки Лиги Европы против «Ильвеса»» пройдут 10 и 17 июля.
Товарищеский матч, Словения. 4 июля
Шахтер (Донецк, Украина) – Горица Велика-Горица (Хорватия) – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
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