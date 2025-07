Ламин ЯМАЛЬ: «Готовься, Барселона. Готовься, весь мир»

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль во время презентации новой домашней формы команды поделился своими планами на будущее:

«Через пять лет мне будет 22... Готовься, «Барселона». «Барселона» и весь мир, вам лучше приготовиться. Я буду неудержим».

В сезоне 2024/25 17-летний Ламин Ямаль провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

Shaping the future. We are an eager, hungry team with a lot to say and everything ahead of us. We are here to forge the path not follow it. This is us – real, approachable, unfiltered. We speak how we feel, we dress how we want and we play as we know how. The future starts here.… pic.twitter.com/q8rFQyQA7i