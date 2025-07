ВИДЕО. Дубль Гирасси обеспечил Боруссии Д комфортный перевес над Монтерреем

2 июля в 04:00 проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Немецкая Боруссия Дортмунд и мексиканский Монтеррей играют на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал на мадридский Реал, который переиграл итальянский Ювентус (1:0).

Дубль Серу Гирасси обеспечил Боруссии Д комфортный перевес над Монтерреем (2:0).

Бомбардир немецкого клуба отличился на 14-й и 24-й минутах.

ГОЛ! 1:0. Серу Гирасси, 14 мин

ГОЛ! 1:0. Серу Гирасси, 24 мин

