ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал самого дорогого вратаря мира за 5 млн
Кепа Аррисабалага перебрался в Арсенал
Клуб АПЛ Арсенал подтвердил подписание опытного испанского вратаря Кепы Аррисабалаги. Игрок покинул состав Челси и подписал контракт на три сезона.
Трансфер обошелся лондонцам в 5 миллионов фунтов, хотя Кепа до сих пор сохраняет статус самого дорого вратаря в истории футбола. В 2018 году Синие подписали кипера из Атлетика Бильбао за 71,8 миллиона фунтов.
30-летний Аррисабалага последние два сезона на правах аренды играл за Реал и Борнмут.
В Арсенале Кепа будет конкурентом Давида Райи.
Here to raise the levels.— Arsenal (@Arsenal) July 1, 2025
Kepa Arrizabalaga is a Gunner. pic.twitter.com/8yMhga11ZC
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