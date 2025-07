ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал самого дорогого вратаря мира за 5 млн

Клуб АПЛ Арсенал подтвердил подписание опытного испанского вратаря Кепы Аррисабалаги. Игрок покинул состав Челси и подписал контракт на три сезона.

Трансфер обошелся лондонцам в 5 миллионов фунтов, хотя Кепа до сих пор сохраняет статус самого дорого вратаря в истории футбола. В 2018 году Синие подписали кипера из Атлетика Бильбао за 71,8 миллиона фунтов.

30-летний Аррисабалага последние два сезона на правах аренды играл за Реал и Борнмут.

В Арсенале Кепа будет конкурентом Давида Райи.

Here to raise the levels.



Kepa Arrizabalaga is a Gunner. pic.twitter.com/8yMhga11ZC