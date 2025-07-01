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Англия
01 июля 2025, 17:23 | Обновлено 01 июля 2025, 17:48
1845
2

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал самого дорогого вратаря мира за 5 млн

Кепа Аррисабалага перебрался в Арсенал

01 июля 2025, 17:23 | Обновлено 01 июля 2025, 17:48
1845
2
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал самого дорогого вратаря мира за 5 млн
ФК Арсенал. Кепа Аррисабалага

Клуб АПЛ Арсенал подтвердил подписание опытного испанского вратаря Кепы Аррисабалаги. Игрок покинул состав Челси и подписал контракт на три сезона.

Трансфер обошелся лондонцам в 5 миллионов фунтов, хотя Кепа до сих пор сохраняет статус самого дорого вратаря в истории футбола. В 2018 году Синие подписали кипера из Атлетика Бильбао за 71,8 миллиона фунтов.

30-летний Аррисабалага последние два сезона на правах аренды играл за Реал и Борнмут.

В Арсенале Кепа будет конкурентом Давида Райи.

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Арсенал Лондон Кепа Аррисабалага Челси трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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Alex86 1
лунину пример
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Andromed
ось яскравий приклад трансферної політики Челсі, найдорожчий воротар в історії покидає команду ледь не за безкоштовно
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0
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