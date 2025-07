Нападающий команды Аль-Хиляль возглавляет интересный трансферный рейтинг

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Аль-Хильяль» победил «Манчестер Сити» со счетом 4:3.

Два гола, в том числе и победный мяч за команду из Саудовской Аравии, забил бразильский нападающий Маркос Леонардо.

Всего на счету форварда уже 3 забитых мяча на нынешнем клубном чемпионате мира.

Интересный факт о Маркосе Леонардо опубликовала швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory.

Он возглавляет список центральных нападающих, которые еще не играли за свою национальную сборную, но имеют самую высокую ожидаемую трансферную стоимость.

Интересным фактом является то, что в топ-5 этого рейтинга входят два игрока донецкого «Шахтера»: Кауан Элиас и Эгиналду.

#AlHilal 🇸🇦 hero #MarcosLeonardo 🇧🇷 tops @CIES_Football 📊 list of non full international centre forwards with highest estimated transfer value if signed by a 🔝 level club ❗️ More estimates 👉 https://t.co/7gBSrAr326 pic.twitter.com/ovqlxwEpqt