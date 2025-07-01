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Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 14:03 | Обновлено 01 июля 2025, 14:17
271
0

Нападающий команды Аль-Хиляль возглавляет интересный трансферный рейтинг

В топ-5 этого рейтинга также входят два игрока донецкого «Шахтера»

01 июля 2025, 14:03 | Обновлено 01 июля 2025, 14:17
271
0
Нападающий команды Аль-Хиляль возглавляет интересный трансферный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Макрос Леонардо

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Аль-Хильяль» победил «Манчестер Сити» со счетом 4:3.

Два гола, в том числе и победный мяч за команду из Саудовской Аравии, забил бразильский нападающий Маркос Леонардо.

Всего на счету форварда уже 3 забитых мяча на нынешнем клубном чемпионате мира.

Интересный факт о Маркосе Леонардо опубликовала швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory.

Он возглавляет список центральных нападающих, которые еще не играли за свою национальную сборную, но имеют самую высокую ожидаемую трансферную стоимость.

Интересным фактом является то, что в топ-5 этого рейтинга входят два игрока донецкого «Шахтера»: Кауан Элиас и Эгиналду.

  • 41,8 млн евро – Маркос Леонардо (Аль-Хиляль)
  • 27,6 млн евро – Эли Жуниор Крупи (Лорьян)
  • 25,2 млн евро – Кауан Элиас (Шахтер)
  • 23,6 млн евро – Хосе Мануэль Лопес (Палмейрас)
  • 22,6 млн евро – Эгиналду (Шахтер)
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Маркос Леонардо клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Аль-Хиляль статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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