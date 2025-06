Матч Палмейрас – Ботафого отметился интересными статистическими фактами

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Палмейрас» в дополнительное время победил «Ботафого» со счетом 1:0.

Второй раз в истории клубных чемпионатов мира встретились две команды из КОНМЕБОЛ:

В первом тайме матча не было зафиксировано ни одного удара в створ ворот с обеих сторон. Это уже второй подобный случай на турнире в этом году. Интересным фактом является то, что в первом так же играл «Палмейрас»:

Паулиньо стал вторым игроком на турнире, который забил дважды после выхода на замену. Первым был Воллес Ян из Фламенго.

«Ботафого» проиграл 46% своих матчей в 2025 году (17/37).

