Модрич станет игроком титулованного клуба. Все уже подписано

Легендарный хавбек «Реал» Мадрид Лука Модрич определился со своим будущим.

Итальянский журналист Карлос Пассерини сообщил, что следующим пунктом назначения хорвата станет титулованный итальянский клуб «Милан».

«Лука Модрич – подписан. Этот игрок будет сюрпризом. Я многого жду: он будет центральной фигурой в Милане. Я получил подтверждение от его близких, что он очень взволнован, Лука не намерен приезжать в Милан и просто поиграть перед пенсией. Он внесет свой вклад, и многие будут удивлены его вкладом», – отметил журналист.

