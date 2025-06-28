ФОТО. Футболист Барселоны кардинально сменил стиль. Ямаль не удержался
Ламин Ямаль удачно пошутил над одноклубником
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пошутил над новым стилем полузащитника каталонцев Гави.
20-летний полузащитник стал блондином, и 17-летний вингер в комментариях назвал футболиста «Эминем».
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Эминем — американский рэпер, продюсер и актёр, один из самых влиятельных артистов в истории хип-хопа. Обрел мировую известность, будучи блондином.
Многие в комментариях поддержали Гави и написали, что ему «очень идёт» новый образ.
Lamine Yamal calling Gavi "Eminem" because of the new hairstyle 😂 pic.twitter.com/V4ntsVcjBR— ESPN FC (@ESPNFC) June 27, 2025
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