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28 июня 2025, 03:00 | Обновлено 28 июня 2025, 03:20
216
0

ФОТО. Футболист Барселоны кардинально сменил стиль. Ямаль не удержался

Ламин Ямаль удачно пошутил над одноклубником

28 июня 2025, 03:00 | Обновлено 28 июня 2025, 03:20
216
0
ФОТО. Футболист Барселоны кардинально сменил стиль. Ямаль не удержался
X. Ламин Ямаль и Гави

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пошутил над новым стилем полузащитника каталонцев Гави.

20-летний полузащитник стал блондином, и 17-летний вингер в комментариях назвал футболиста «Эминем».

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Эминем — американский рэпер, продюсер и актёр, один из самых влиятельных артистов в истории хип-хопа. Обрел мировую известность, будучи блондином.

Многие в комментариях поддержали Гави и написали, что ему «очень идёт» новый образ.

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фото Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Гави lifestyle
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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