ФОТО. Футболист Барселоны кардинально сменил стиль. Ямаль не удержался

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пошутил над новым стилем полузащитника каталонцев Гави.

20-летний полузащитник стал блондином, и 17-летний вингер в комментариях назвал футболиста «Эминем».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эминем — американский рэпер, продюсер и актёр, один из самых влиятельных артистов в истории хип-хопа. Обрел мировую известность, будучи блондином.

Многие в комментариях поддержали Гави и написали, что ему «очень идёт» новый образ.

Lamine Yamal calling Gavi "Eminem" because of the new hairstyle 😂 pic.twitter.com/V4ntsVcjBR