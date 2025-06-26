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  4. ВИДЕО. Влахович отыграл один гол для Ювентуса, Манчестер Сити ведет 5:2
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 23:52 | Обновлено 27 июня 2025, 00:05
72
0

ВИДЕО. Влахович отыграл один гол для Ювентуса, Манчестер Сити ведет 5:2

Душан забил второй мяч Старой Синьоры на 84-й минуте поединка КЧМ-2025

26 июня 2025, 23:52 | Обновлено 27 июня 2025, 00:05
72
0
ВИДЕО. Влахович отыграл один гол для Ювентуса, Манчестер Сити ведет 5:2
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Ювентус (Италия) и Манчестер Сити (Англия).

Коллективы играют на стадионе Орландо Цитрус Боул. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 84-й минуте счет стал 5:2. Второй мяч для туринцев забил Душан Влахович.

ВИДЕО. Влахович отыграл один гол для Ювентуса, Манчестер Сити ведет 5:2

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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