ВИДЕО. Влахович отыграл один гол для Ювентуса, Манчестер Сити ведет 5:2
Душан забил второй мяч Старой Синьоры на 84-й минуте поединка КЧМ-2025
26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Ювентус (Италия) и Манчестер Сити (Англия).
Коллективы играют на стадионе Орландо Цитрус Боул. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 84-й минуте счет стал 5:2. Второй мяч для туринцев забил Душан Влахович.
ВИДЕО. Влахович отыграл один гол для Ювентуса, Манчестер Сити ведет 5:2
Vlahović pulls one back ⚽— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVMCI pic.twitter.com/FC5elnQNjs
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