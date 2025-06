26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Ювентус (Италия) и Манчестер Сити (Англия).

Коллективы играют на стадионе Орландо Цитрус Боул. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 84-й минуте счет стал 5:2. Второй мяч для туринцев забил Душан Влахович.

ВИДЕО. Влахович отыграл один гол для Ювентуса, Манчестер Сити ведет 5:2

Vlahović pulls one back ⚽



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVMCI pic.twitter.com/FC5elnQNjs