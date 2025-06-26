Атлетико договорился с топ-клубом Италии о трансфере игрока. Цена – 20 млн
Маттео Руджери может покинуть родную «Аталанту»
Мадридский «Атлетико» находится в работе над трансфером полузащитника «Аталанты» Маттео Руджери.
Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что мадридский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов евро.
Маттео осталось пройти медосмотр в новой команде и подписать контракт с «Атлетико».
Всего Руджери сыграл 107 поединков за родную «Аталанту». На счету полузащитника два гола и 10 результативных передач.
🚨❤️🤍 Matteo Ruggeri to Atlético Madrid, here we go! Agreement in place with Atalanta for €20m package.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2025
Medical tests already booked for the left back. pic.twitter.com/ePwSBHLyZF
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