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Испания
26 июня 2025, 23:09 | Обновлено 26 июня 2025, 23:32
222
0

Атлетико договорился с топ-клубом Италии о трансфере игрока. Цена – 20 млн

Маттео Руджери может покинуть родную «Аталанту»

26 июня 2025, 23:09 | Обновлено 26 июня 2025, 23:32
222
0
Атлетико договорился с топ-клубом Италии о трансфере игрока. Цена – 20 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Руджери

Мадридский «Атлетико» находится в работе над трансфером полузащитника «Аталанты» Маттео Руджери.

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что мадридский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов евро.

Маттео осталось пройти медосмотр в новой команде и подписать контракт с «Атлетико».

Всего Руджери сыграл 107 поединков за родную «Аталанту». На счету полузащитника два гола и 10 результативных передач.

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Атлетико Мадрид Аталанта чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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