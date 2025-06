Атлетико договорился с топ-клубом Италии о трансфере игрока. Цена – 20 млн

Мадридский «Атлетико» находится в работе над трансфером полузащитника «Аталанты» Маттео Руджери.

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что мадридский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов евро.

Маттео осталось пройти медосмотр в новой команде и подписать контракт с «Атлетико».

Всего Руджери сыграл 107 поединков за родную «Аталанту». На счету полузащитника два гола и 10 результативных передач.

