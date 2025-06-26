Два аргентинца и один норвежец являются одними из главных неудачников КЧМ

На клубном чемпионате мира подходит к завершению групповой этап.

Уже завершили свои выступления на турнире аргентинские «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт» и испанский «Атлетико».

Как мы уже сообщали ранее, все эти клубы объединяет то, что главными тренерами этих команд являются представители Аргентины: Мигель Анхель Руссо, Марсело Гальярдо и Диего Симеоне.

Но есть еще один интересный статистический факт, который объединяет выступления этих клубов на нынешнем клубном чемпионате мира.

На данный момент в турнире есть три игрока, которые нанесли по воротам соперников 10 ударов, но при этом ни разу не забили ни одного гола:

10 – Кевин Сенон (Бока Хуниорс)

10 – Александер Серлот (Атлетико)

10 – Франко Мастантуоно (Ривер Плейт)