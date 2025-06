Два аргентинца и один норвежец являются одними из главных неудачников КЧМ

На клубном чемпионате мира подходит к завершению групповой этап.

Уже завершили свои выступления на турнире аргентинские «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт» и испанский «Атлетико».

Как мы уже сообщали ранее, все эти клубы объединяет то, что главными тренерами этих команд являются представители Аргентины: Мигель Анхель Руссо, Марсело Гальярдо и Диего Симеоне.

Но есть еще один интересный статистический факт, который объединяет выступления этих клубов на нынешнем клубном чемпионате мира.

На данный момент в турнире есть три игрока, которые нанесли по воротам соперников 10 ударов, но при этом ни разу не забили ни одного гола:

10 - Most shots without scoring by players in the 2025 Club World Cup:



🇦🇷 Kevin Zenón - 10

🇳🇴 Alexander Sørloth - 10

🇦🇷 FRANCO MASTANTUONO - 10 🆕



Youth. pic.twitter.com/Q8f23uBDrr