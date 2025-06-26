Два аргентинца и один норвежец являются одними из главных неудачников КЧМ
Три игрока турнира попали в один неприятный рейтинг
На клубном чемпионате мира подходит к завершению групповой этап.
Уже завершили свои выступления на турнире аргентинские «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт» и испанский «Атлетико».
Как мы уже сообщали ранее, все эти клубы объединяет то, что главными тренерами этих команд являются представители Аргентины: Мигель Анхель Руссо, Марсело Гальярдо и Диего Симеоне.
Но есть еще один интересный статистический факт, который объединяет выступления этих клубов на нынешнем клубном чемпионате мира.
На данный момент в турнире есть три игрока, которые нанесли по воротам соперников 10 ударов, но при этом ни разу не забили ни одного гола:
- 10 – Кевин Сенон (Бока Хуниорс)
- 10 – Александер Серлот (Атлетико)
- 10 – Франко Мастантуоно (Ривер Плейт)
10 - Most shots without scoring by players in the 2025 Club World Cup:— OptaJose (@OptaJose) June 26, 2025
🇦🇷 Kevin Zenón - 10
🇳🇴 Alexander Sørloth - 10
🇦🇷 FRANCO MASTANTUONO - 10 🆕
Youth. pic.twitter.com/Q8f23uBDrr
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