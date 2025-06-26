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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 19:50 | Обновлено 26 июня 2025, 20:00
277
0

Два аргентинца и один норвежец являются одними из главных неудачников КЧМ

Три игрока турнира попали в один неприятный рейтинг

26 июня 2025, 19:50 | Обновлено 26 июня 2025, 20:00
277
0
Два аргентинца и один норвежец являются одними из главных неудачников КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

На клубном чемпионате мира подходит к завершению групповой этап.

Уже завершили свои выступления на турнире аргентинские «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт» и испанский «Атлетико».

Как мы уже сообщали ранее, все эти клубы объединяет то, что главными тренерами этих команд являются представители Аргентины: Мигель Анхель Руссо, Марсело Гальярдо и Диего Симеоне.

Но есть еще один интересный статистический факт, который объединяет выступления этих клубов на нынешнем клубном чемпионате мира.

На данный момент в турнире есть три игрока, которые нанесли по воротам соперников 10 ударов, но при этом ни разу не забили ни одного гола:

  • 10 – Кевин Сенон (Бока Хуниорс)
  • 10 – Александер Серлот (Атлетико)
  • 10 – Франко Мастантуоно (Ривер Плейт)
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клубный чемпионат мира по футболу статистика Франко Мастантуоно Александер Серлот статистика ударов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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