На игроков из каких чемпионатов клубы АПЛ тратят наибольшие суммы?

Известный портал Transfermarkt опубликовал интересную статистическую информацию о суммарных трансферных расходах клубов АПЛ, начиная с сезона 1992/93.

За основу брались трансферы, осуществленные из команд других лиг (включая английские низшие дивизионы).

Как показала статистика, больше всего денег клубы АПЛ потратили за приобретение футболистов из чемпионата Франции – 3.38 млрд евро, на которые было подписано 322 игрока.

Топ-10 чемпионатов по суммарной стоимости проданных игроков в клубы АПЛ, начиная с сезона 1992/93 (в скобках - количество совершенных трансферов):

3.38 млрд. евро – Лига 1 (322)

3.22 млрд. евро – Чемпионшип (516)

3.13 млрд. евро – Ла Лига (228)

2.77 млрд. евро – Бундеслига (176)

2.75 млрд. евро – Серия А (214)

1.62 млрд. евро – Лига Португал (110)

1.44 млрд. евро – Эредивизи (148)

576 млн. евро – Первый английский дивизион (до сезона 2003/04, 289)

541 млн. евро – Жюпиле Про Лига (70)

453 млн. евро – Бразильская Серия А (46)

