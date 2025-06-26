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Англия
26 июня 2025, 19:41 | Обновлено 26 июня 2025, 19:58
240
0

На игроков из каких чемпионатов клубы АПЛ тратят наибольшие суммы?

Transfermakt опубликовал интересную сводную таблицу

26 июня 2025, 19:41 | Обновлено 26 июня 2025, 19:58
240
0
На игроков из каких чемпионатов клубы АПЛ тратят наибольшие суммы?
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал интересную статистическую информацию о суммарных трансферных расходах клубов АПЛ, начиная с сезона 1992/93.

За основу брались трансферы, осуществленные из команд других лиг (включая английские низшие дивизионы).

Как показала статистика, больше всего денег клубы АПЛ потратили за приобретение футболистов из чемпионата Франции – 3.38 млрд евро, на которые было подписано 322 игрока.

Топ-10 чемпионатов по суммарной стоимости проданных игроков в клубы АПЛ, начиная с сезона 1992/93 (в скобках - количество совершенных трансферов):

3.38 млрд. евро – Лига 1 (322)
3.22 млрд. евро – Чемпионшип (516)
3.13 млрд. евро – Ла Лига (228)
2.77 млрд. евро – Бундеслига (176)
2.75 млрд. евро – Серия А (214)
1.62 млрд. евро – Лига Португал (110)
1.44 млрд. евро – Эредивизи (148)
576 млн. евро – Первый английский дивизион (до сезона 2003/04, 289)
541 млн. евро – Жюпиле Про Лига (70)
453 млн. евро – Бразильская Серия А (46)

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Андрей Витренко Источник: Transfermarkt
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