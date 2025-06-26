На игроков из каких чемпионатов клубы АПЛ тратят наибольшие суммы?
Transfermakt опубликовал интересную сводную таблицу
Известный портал Transfermarkt опубликовал интересную статистическую информацию о суммарных трансферных расходах клубов АПЛ, начиная с сезона 1992/93.
За основу брались трансферы, осуществленные из команд других лиг (включая английские низшие дивизионы).
Как показала статистика, больше всего денег клубы АПЛ потратили за приобретение футболистов из чемпионата Франции – 3.38 млрд евро, на которые было подписано 322 игрока.
Топ-10 чемпионатов по суммарной стоимости проданных игроков в клубы АПЛ, начиная с сезона 1992/93 (в скобках - количество совершенных трансферов):
3.38 млрд. евро – Лига 1 (322)
3.22 млрд. евро – Чемпионшип (516)
3.13 млрд. евро – Ла Лига (228)
2.77 млрд. евро – Бундеслига (176)
2.75 млрд. евро – Серия А (214)
1.62 млрд. евро – Лига Португал (110)
1.44 млрд. евро – Эредивизи (148)
576 млн. евро – Первый английский дивизион (до сезона 2003/04, 289)
541 млн. евро – Жюпиле Про Лига (70)
453 млн. евро – Бразильская Серия А (46)
Where does all the money go?💶 pic.twitter.com/cZlvHUeHyI— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 26, 2025
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