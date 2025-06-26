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Испания
26 июня 2025, 19:37 | Обновлено 26 июня 2025, 19:56
374
0

В компанию к Фати. Голкипер Барселоны может продолжить карьеру во Франции

Андре тер Штеген заинтересовал французский «Монако»

26 июня 2025, 19:37 | Обновлено 26 июня 2025, 19:56
374
0
В компанию к Фати. Голкипер Барселоны может продолжить карьеру во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний немецкий голкипер «Барселоны» Андре тер Штеген может продолжить карьеру во французском «Монако».

Об этом информирует издание Mundo Deportivo.

Известно, что клуб уже связался с голкипером, чтобы узнать его интерес к трансферу. После переговоров с самим игроком «Монако» будет договариваться с «Барселоной».

Сейчас будущее тер Штегена в каталонском клубе неопределенно. Почти весь прошлый сезон немецкий голкипер пропустил из-за травмы.

Также «Барселона» продлила контракт с польским ветераном Войцехом Щенсны, а также подписала голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсию.

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Александр Сильченко Источник: Mundo Deportivo
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