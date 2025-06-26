В компанию к Фати. Голкипер Барселоны может продолжить карьеру во Франции

33-летний немецкий голкипер «Барселоны» Андре тер Штеген может продолжить карьеру во французском «Монако».

Об этом информирует издание Mundo Deportivo.

Известно, что клуб уже связался с голкипером, чтобы узнать его интерес к трансферу. После переговоров с самим игроком «Монако» будет договариваться с «Барселоной».

Сейчас будущее тер Штегена в каталонском клубе неопределенно. Почти весь прошлый сезон немецкий голкипер пропустил из-за травмы.

Также «Барселона» продлила контракт с польским ветераном Войцехом Щенсны, а также подписала голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсию.